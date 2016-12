Glunderende kinderkoppies. Niks mooiers dan dat

Hartenwensen komen uit!

NOORDENVELD – De allerleukste baan van de wereld: journalist bij een leuke krant. Want verhalen van mensen én de enorme variatie (geen dag is hetzelfde op een redactie) maken dit werk fantastisch. Inwoners betrekken bij nieuws uit hun regio, problemen aan het licht brengen, de onderste steen naar boven zien te halen is een uitdagende job. Maar één van de mooiste items voor een (in ieder geval deze) journalist vindt plaats aan het einde van het jaar: hartenwensen laten uitkomen. Die glunderende kinderkoppies, dat blijft altijd fantastisch om te zien. Dit jaar kwamen de wensen van Mark Meima, Majed Aburashed en Ileen Flokstra uit.

Mark Meima (12) uit Roden voelt zich de koning te rijk in zijn spiksplinternieuwe Bayern München-tenue. Hoewel zelf fanatiek korfballer, is hij dol op die club. Dat ontstond eigenlijk geheel toevallig. Op de terugreis van een vakantie reden Mark en zijn familie langs het stadion van Bayern München. Dat maakt op hem zóveel indruk dat hij alles uitploos over de Duitse voetbalclub. En over zijn idool Aturo Vidal. “Zijn passes zijn geweldig. Toen hij nog bij Juventus speelde had ik er niks mee maar toen hij bij Bayern kwam vond ik hem meteen fantastisch.” Dus het liefst ziet hij ‘Vidal’ achterop zijn shirt gedrukt. En dat is geen enkel probleem, volgens Mart van Intersport Roden, leverancier van het voetbaltenue. Laten we eerlijk zijn: bijzonder is het wel, een korfballende voetbalfan. Mark legt even uit hoe dat zit. “Ik heb meer de techniek van een korfballer maar heb het fanatisme en de betrokkenheid van een voetballer’, lacht Mark. “Samen met mijn vader heb ik een seizoenkaart van FC Groningen. Iedere thuiswedstrijd zitten we op de tribune. En ik speel graag een potje Fiva met hem op de computer”, verklaart Mark die opviel tussen de vele inzendingen om zijn gekozen goede doel. Geld voor Ouderenopvang Roden, is wat hij wenst. En dat is best bijzonder toch, voor een jongen van twaalf jaar. “Dat komt een beetje door mijn moeder. Zij werkt daar. En ik ga wel eens met haar mee. In het Vasalisgebouw is het. Ze kennen me allemaal daar. Ik vind het mooi als ouderen die eenzaam zijn samen leuke dingen doen. Ze doen spelletjes, gymoefeningen en ze koken ook samen.” Nou Mark, daar werken we natuurlijk maar wat graag aan mee. Want eenzaamheid onder ouderen is best een ding, dat weten we allemaal. Zelfs Geer en Goor weten dat. Dus ook in Noordenveld. En als we dat ook maar een heel klein beetje kunnen verlichten door de ouderenopvang in Roden te steunen, doen we dat met heel veel plezier.

Wie ook opviel tussen de inzendingen: de zevenjarige Majed Aburashed. Tweeënhalf jaar geleden is -ie samen met zijn moeder Samiha, vader Ali en zusje Hanan per boot gevlucht uit Libië. Nu woont het gezin met heel veel plezier in Roden. “Ik wil graag naar Duitsland om mijn oma en opa te bezoeken met kerst, samen met mijn mama en papa en zusje. Ik wil graag voor iedereen cadeautjes kopen”, schreef Majed in foutloos Nederlands op het hartenwensformulier dat Susanne Otter, taalcoach van moeder Samiha naar de redactie van de Krant mailde. Het gezin heeft zelf geen computer, vandaar de omweg, verklaarde ze in de mail. Susanne hoopt dat Majed tóch kans maakt om mee te doen. “Majed is een hartendief”, vertelt Susanne wanneer we haar aan de telefoon krijgen. “Het is zo’n innemend joch. En ze doen het hartstikke goed als statushouders in de gemeente. Hij spreekt al vloeiend Nederlands. En dit is natuurlijk een prachtig initiatief. Ze hebben het niet breed. En zeker geen geld om familie te verassen met cadeautjes.” Hoe zo’n groot hart heb je, wanneer je niet iets voor jezelf wenst maar liever je familie voorziet van prachtige cadeaus? Dat alleen al maakt Majed, die in groep vier van de Poolster zit, bijzonder. Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zo ver: samen met zijn moeder, zusje en Susanne die voor de gelegenheid meekwam, mocht Majed bij Rima cadeaus uitzoeken. Binnen een mum van tijd had hij van alles in zijn mandje gepropt: een warme muts voor opa, een lekker royale shawl voor oma, een sieradendoosje met spiegel voor zusje Hanan, een scheerkwast, een heerlijk badpakket en wat leuke spullen die iedere huiskamer gezellig maken. Ook de dames van Rima waren onder de indruk van de wens van de kleine man. Het feit dat een jongentje van 7 in de eerste plaats aan zijn familie denkt, raakt ze. Dat verdient een beloning bedachten ze. En dus werd Majed verrast met een enorm pakket met drop, kniepertjes (koekjes), douchespullen en warme sokken, een ‘Drents pakket’, volgens Ria Bos van Rima. Hoe toepasselijk. De andere helft van het gewonnen bedrag is uiteraard voor het goede doel. Majed heeft voor de Cliniclowns gekozen. Een prachtig doel, want zij verzachten het leed van veel zieke kinderen. En dat steunt de Krant uiteraard maar wat graag Majed!

Voor de kleine Ileen Flokstra (bijna 2 is ze) was donderdag de dag van haar leven. De dreumes mocht zich tegoed doen aan Duploblokken. Héél veel Duploblokken. Want voor 125 euro heb je nogal wat van die gekleurde bouwsteentjes. De grote dierentuin wil ze wel, net als ‘Rond de wereld, het Grote bos en het Circus. Vincent en wendy van Blokker in Roden zorgden ervoor dat er behoorlijk wat te kiezen viel voor de kleine meid. Ileen ging er eens even rustig voor zitten. Moeder Rianne was blij verrast dat haar oogappels wens in vervulling ging. Net als geld voor het goede doel. Want op peuterspeelzaal de Hummelkoel in Norg, waar Ileen vanaf januari naar toe gaat, kunnen ze wel wat speelgoed gebruiken. En knutselspullen. Want niets is leuker dan samen lekker knippen en plakken, vindt Rianne. “Creatief bezig zijn is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Bovendien leren ze goed stilzitten. Met het geld kunnen ze weer iets nieuws aanschaffen. Er gaat best eens wat stuk namelijk.” En dit waren ze dan: de hartenwensen van 2016. Voor alle kinderen die wel meededen maar niets gewonnen hebben: gewoon blijven proberen. Want die hartenwensen, daar gaan we nog wel even mee door. Er is namelijk niets leukers dan een kind gelukkig maken!