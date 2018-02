GO! Noordenveld moet kansen nieuwe inwoners vergroten

NOORDENVELD – Op woensdagavond 24 januari presenteerde wethouder Jos Huizinga de vordering van het integratieplan GO! Noordenveld aan de specialisten van de gemeenteraad. Een plan waarmee de gemeente nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) wil helpen zich thuis te voelen in Noordenveld en actief deel te nemen aan het dagelijks leven.

Wethouder Jos Huizinga: “Na het teruglopen van de instroom in 2015 is de aandacht verschoven naar integratie. Succesvolle integratie is belangrijk voor het welzijn van de nieuwkomers, maar kan ook langdurige zorg en afhankelijkheid van een uitkering voorkomen. De ervaringen opgedaan tijdens het Jaar van de Vluchteling zijn opgenomen in het plan GO! Noordenveld. GO staat dan ook voor ‘gewoon ontmoeten’.”

Resultaten

“De gedachte achter dit plan is simpel: wanneer je iemand verder wilt helpen zul je meer van hem of haar moeten weten. De gemeente wil dat alle nieuwkomers die bekend zijn bij de Sociale Dienst voor de zomer van 2018 een persoonlijk plan hebben. Het gaat dan om 140 personen.”

Overigens overweegt Noordenveld deze methodiek voor alle groepen te gebruiken die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met de opheffing van de ISD Noorderkwartier is Noordenveld vanaf 2019 weer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (Sociale Dienst).

In 13 weken trekken de nieuwkomers in groepjes en onder begeleiding van getrainde vrijwilligers Noordenveld in. Naast het leren kennen van Noordenveld is het spreken van de Nederlandse taal een belangrijk doel. Ook kan de nieuwkomer in deze 13 weken zijn sociale netwerk uitbreiden.

Hiervoor werd een bijeenkomst georganiseerd voor verenigingen, organisaties en bedrijven. Daar bleek dat veel partijen willen bijdragen.

Integratie is een lokale aangelegenheid. Voor het vinden van opleiding/stage en werk moet de gemeente en de nieuwkomer echter over de gemeentegrens heen kijken. Met het persoonlijk plan en de kennis uit het programma GO! Noordenveld is de gemeente ervan overtuigd dat de nieuwkomer straks beter bemiddelbaar is en zijn kansen in Noordenveld en omstreken zijn toegenomen.

Kip en ei

Jos Huizinga besluit: “We weten van nieuwkomers dat zij graag vrijwilligerswerk willen doen maar dat organisaties terughoudend zijn vanwege de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Wanneer mensen echter (via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) niet in contact komen met Nederlanders en ‘gedwongen’ worden Nederlands te spreken, zal dit een eeuwige kip en ei situatie blijven. We zijn er nog niet, dat realiseer ik mij, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze ingeslagen weg de kansen voor onze nieuwe inwoners vergroten. Wanneer er inwoners zijn die als vrijwilliger betrokken willen worden bij GO! Noordenveld dan zijn zij van harte welkom contact met ons herover op te nemen.”