Goed idee voor de buurt bedacht? Tijd voor actie!

NOORDENVELD – Heb jij een droom voor jouw buurt? Drop die dan bij Kern met Pit en de kans is dat die droom werkelijkheid wordt. Kern met Pit is een initiatief van KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) en helpt al 40 jaar inwonersinitiatieven, van moestuin tot basketbalveld. Je krijgt gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. En lukt het jullie om het buurtproject binnen een jaar uit te voeren? Dan krijgt het project 1.000 euro én het predicaat Kern met Pit. Schrijf je voor 1 november in op www.kernmetpit.nl.