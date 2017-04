Goede zege Rodenburg, nederlaag OWK

REGIO – Rodenburg uit Leek won overtuigend van OKO uit Opeinde. De Leeksters namen meteen het initiatief en een 3-0 voorsprong. Daarna kwam OKO even terug maar bij de rust was het verschil alweer gemaakt: 13-5. OKO kwam weliswaar scherp uit de kleedkamer en kwam terug tot 13-7, verder lieten de Leeksters het niet komen. Het werd uiteindelijk 22-11. Door deze overwinning is Rodenburg de oploper tot op een punt genaderd.

De korfballers uit Oostwold, OWK dus, leden dit weekend een nederlaag bij KIOS in Ruinerwold. Al in de eerste helft was duidelijk dat de gasten niet lekker in de wedstrijd zaten en kwamen. Bij rust was het dan ook 14-11 voor de thuisclub. KIOS ging ook na de thee door met scoren. OWK kwam wat dichterbij, maar bij een stand van 19-17 was het KIOS dat scoorde en de score bleef vergroten. Elke keer als OWK wat dichterbij kwam, kwam ook KIOS tot scoren en zo was de marge niet meer te overbruggen en de nederlaag een feit.