Goeran de Pater, voorzitter Tennisvereniging Peize

‘Nadat ik in de periode van 2011-2015 al voorzitter van TV Peize ben geweest, ben ik sinds begin dit jaar herintredend voorzitter. Ik ben bij de vereniging betrokken geraakt toen ik stopte met voetballen. Ook bij de voetbalclub heb ik jarenlang diverse rollen vervuld waaronder die van jeugdvoorzitter.

Het gaat goed met TV Peize. De vereniging telt 360 leden waarvan erg veel jeugd. De laatste jaren is het aantal leden flink gegroeid na een mindere periode. Dat heeft te maken met een heel actief bestuur en zeer enthousiaste en actieve commissies. Er zijn twee initiatieven waardoor de groei in leden word gerealiseerd: de aanwas van jeugd door de basisscholen hierin actief te beetrekken en het trimtennissen wat sinds een aantal jaren in Peize wordt georganiseerd. Hierbij kunnen nieuwe leden voor vijf tientjes een jaar lang lid worden en dan zijn er ook nog vijf lessen bij inbegrepen. Ieder jaar levert dit zo’n twintig à dertig trimtennissers op, waarvan ruim de helft lid blijft.

Er heerst een positieve sfeer binnen de club en financieel hebben we het goed voor elkaar, er staat een stevige en solide basis en daar mogen wij trots op zijn.

Als vereniging zijn wij bezig om volledig rookvrij te worden. Dat willen we niet forceren en gaat geleidelijk, dit jaar is een ontmoedigingsbeleid ingezet. Ik denk dat het even tijd nodig heeft, maar uiteindelijk willen wij naar een volledig rookvrije vereniging toe.

Wat verder leuk is om te noemen, is dat wij een enorm goede samenwerking hebben met de Tennis School Noordenveld, een aanwinst voor onze club met uitstekende betrokken trainers. Ook is het leuk om te zien dat de samenwerking met de tennisverenigingen in Norg en Roden erg goed is. Zo is er op initiatief van TC Norg een gezamenlijk initiatief ontstaan voor het realiseren van padelbanen in Roden, Norg en Peize. Het voorstel hiervoor gaat in november naar de raad en als het meezit wordt hierover nog in 2018 een beslissing genomen.’