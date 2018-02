Golfclub Holthuizen knapt Clubhuis op

De vrijwilligers pakten onder andere de vloerbedekking en de wanden aan. Uiteindelijk kreeg het gehele clubhuis een totale nieuwe look. Zo werd op maandag 12 februari de gloednieuwe vloerbedekking gelegd.

