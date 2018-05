GOMOS als eerste Noordenveldse club op weg naar de eerste klasse

‘Je moet met een lach op je gezicht spelen’

RODEN/GRONINGEN – Je hebt soms van die weken dat alles op zijn plaats lijkt te vallen. Voetbalvereniging GOMOS kan er sinds afgelopen week over meepraten. Met zes punten uit twee cruciale wedstrijden, is GOMOS zo goed als zeker van promotie naar de eerste klasse. Hiermee wordt GOMOS de eerste club uit de gemeente Noordenveld die op zo hoog niveau komt te spelen. De Krant volgde de geel-zwarten afgelopen week en doet verslag van een memorabele week.

GOMOS – Roden: beladen derby levert minimale zege

Een heuse ‘Hemelvaartsderby’ afgelopen donderdag op Sportpark Schapendrift. Daar wachtte de eerste klus van de week voor GOMOS, in de burenruzie met v.v. Roden. Beide ploegen was er alles aan gelegen om te winnen. Voor GOMOS betekende een overwinning, dat zij de koppositie van concurrent Stadspark konden overnemen. Roden kon niet alleen roet in het Norger eten gooien, maar kon bij winst nog hopen op een tweede plaats.

De wedstrijd begon met wat speldenprikjes over en weer. Het eerste echte gevaar ontstond na tien minuten. Van achteruit werd een hoge bal op René de Vries gegeven, een tactiek waar Roden de hele wedstrijd aan vast bleef houden. De lange spits legde de bal op randje zestien klaar voor Vincent van Santen, die zijn poging gekeerd zag worden. Een paar minuten later werd een lange bal – wederom op René de Vries – gevaarlijk door weifelend optreden van GOMOS goalie Melvin Koning. Dezelfde Koning herstelde zijn slippertje en wist De Vries van scoren af te houden.

Het begin was voor de bezoekers en pas in de 28ste minuut wist de thuisploeg gevaarlijk te worden. Na een goede voorzet van Richard Meursing, was Jeroen van der Horst dicht bij de openingstreffer. Zijn poging ging echter voorlangs.

De wedstrijd ontvlamde zo’n vijf minuten voor rust. Supporters die eerder naar binnen togen, misten een hoop spektakel. Dit spektakel werd ingeluid met een stevige overtreding van Nick ter Arkel op de doorrollende Jan-Harm Siegers. Vier minuten voor rust claimt eerst Jeroen van der Horst een penalty namens de geel-zwarten, terwijl Bert Roede dat namens de wit-zwarten aan de andere kant van het veld doet. Beide spitsen krijgen nul op rekest. Een grote kopkans van Jordi van Esch namens GOMOS mist doel, maar luidt wel een klein offensief van de thuisploeg in. Het was uiteindelijk Ricardo Smit die spits Jannes Siegers wegstuurde met een diepe bal. De bal leek te hard, maar de wild uitkomende doelman Klaas Kleiker verkeek zich er lelijk op. De bal stuiterde hem voorbij, waarna hij besloot om Siegers – als laatste redmiddel – tegen de grond te werken. Voor scheidsrechter Karacaogian een reden om de bal op de stip te leggen en Kleiker met een gele kaart te bestraffen. Ronald Sloots – die in de uitwedstrijd zijn penal gestopt zag worden – faalde ditmaal niet. Hierdoor zocht GOMOS de thee op met een 1-0 voorsprong.

Na rust wederom spektakel aan de Schapendrift. Dat resulteerde niet direct in grote kansen, maar wel in lawaai van de kant. De supporters van beide clubs zich horen, onder andere wanneer Roden een penalty claimt wegens hands. Scheidsrechter Karacaogian, die lang niet alles zag afgelopen donderdag, wuifde de claims echter weg. Als even later Jannes Siegers naar de grond gaat, wil hij eveneens van geen elfmeter weten. Ondertussen kregen beide ploegen een paar kleine mogelijkheden, waaronder een schot van Rutger van der Laan die ruim overvloog.

Pas in de zeventigste minuut, na enig aandringen van GOMOS, kwam er weer schot in de zaak. Na een afgeslagen corner en een mislukt schot van Jordi van Esch, kwam de bal voor de voeten van Jannes Siegers. De linksbenige aanvaller trok de bal leep voor, waarna Ivo Drenth eenvoudig kon intikken. Het geel-zwarte deel van de negenhonderd aanwezige toeschouwers ontplofte: de buit leek binnen. Dezelfde Siegers, die een uitstekende derby speelde, zag vijf minuten later een vuurpijl over de goal van Kleiker vliegen. Drie minuten na zijn poging, had v.v. Roden meer geluk. Na een lange bal van Rik van Dijk, duikt de Norger sluitpost Koning onder de bal door. De oplettende Stan Idema kopte de bal direct terug, waarna deze panklaar voor René de Vries lag: 2-1. De spanning is weer volkomen terug.

Ivo Drenth, maker van de 2-0, heeft enkele minuten na de aansluitingstreffer de kans om GOMOS in veilige haven te schieten. Oog in oog met Kleiker valt hij echter. Twee minuten later is het – hoe kan het ook anders? – Jannes Siegers die GOMOS alsnog naar de winst schiet. Hij wordt op zijn wenken bediend door broer Jan-Harm, die de jongere telg één op één zet met Kleiker. De laatste omspeelt eenvoudig de keeper, om vervolgens de bal in een leeg doel te lopen.

Voor een aantal supporters het sein om alvast richting kantine te gaan. Dat blijkt wederom voorbarig, aangezien Roden anderhalf minuut later alweer de 3-2 binnenschiet. Wederom is het René de Vries die, op aangeven van doelman Klaas Kleiker, de bal in het doel kopt. De goal van De Vries zorgt ervoor dat de Norgers ruim vijf minuten moeten billenknijpen, maar echt in gevaar komen de geel-zwarten niet meer. Een loepzuivere panna van Joris Adams, geeft de thuissupporters in de blessuretijd nog extra reden tot juichen. GOMOS wint van Roden en nestelt zich aan kop van de tweede klasse K.

Tweede bal: Waar de selectie van GOMOS zich allang in de kantine begeeft, staat winnende trainer Wim Bakering het journaille nog even te woord. Hij is met zijn hoofd alweer bij Stadspark, de tweede horde van een lastige week. Nu GOMOS één punt los staat, zou een puntje in Groningen helemaal geen gek resultaat zijn. Bakering denkt daar anders over: ‘We komen om te winnen. Altijd.’

Stadspark – GOMOS: ‘Eleonora’ weerklinkt in het hol van de leeuw

En dan is het alweer zondag. GOMOS is het zo langzamerhand gewend om veel wedstrijden in een korte tijd te spelen. In april speelden zij liefst acht wedstrijden, waarvan er drie verloren gingen. Dat juist de wedstrijd tegen Stadspark deze drukke periode moet afsluiten, viel niet goed in de smaak. Trainer Bakering klaagde openlijk op Twitter over het bizarre speelschema en schroomde daarbij niet de KNVB de schuld te geven. Desondanks gaat GOMOS met goede moed – en twee volle supportersbussen – naar Groningen. In de bus zitten ook de spelers van GOMOS 2, die ’s ochtends kampioen werden tegen het Friese Bergum. De sfeermakers, te herkennen aan gele kampioenspetten, zouden de gehele dag een welkome achterban blijken.

Op het hete kunstgras van Stadspark is het geluid van de tweehonderd meegereisde Norgers goed te horen, evenals het vuurwerk dat van beide kanten wordt afgestoken. De omroeper van Stadspark, een echte Groningse clubman, kondigt de namen van ‘zijn’ club aan als ‘het winnende elftal’. Een uitspraak waar hij later op terug zou moeten komen.

De eerste minuten is het afwachten. Een schaakspel zonder hoogtepunten. ‘Het is te tam’, klinkt het vanaf de kant. Pas na tien minuten krijgt Jannes Siegers de eerste echte mogelijkheid. Vervolgens ook Stadspark, wat via George Goguadze gevaarlijk wordt. In de negentiende minuut is het raak. GOMOS zet de thuisploeg onder druk en aanvoerder krijgt de bal op links. Na een voorzet die – al dan niet bewust – wordt verlengd door Roy Slachter, valt de bal voor Joris Adams. De zeventienjarige Adams, die na een sterke invalbeurt tegen Roden in de basis begon, wist met een halve volley doelman Arne Wilpshaar te verschalken. De meegereisde supporters gingen uit hun dak en konden een minuut later alweer op de banken staan. GOMOS pakte gelijk door en na een afgeketst schot van Jannes Siegers – daar is ‘ie weer – kwam de bal voor de voeten van Ivo Drenth. Van dichtbij schoot hij de bal onderkant lat achter de Groninger doelman, waardoor GOMOS nog binnen 21 minuten op 0-2 stond.

Het feest in het Norger kamp was compleet en de supporters waanden zich al kampioen. Stadspark werd echter iets sterker na de 0-2 en kwam er bij tijd en wijlen gevaarlijk uit. Zo stond George Goguadze opeens één op één met doelman Koning, maar wist de goalie redding te brengen. Tekenend voor dit GOMOS is de verdedigende actie van Ivo Drenth in de 38ste minuut. Als aanvaller die meestal zijn neus ophaalt voor verdedigende acties, gooide hij zich met zijn hele hebben en houwen voor een schot van Michel Boonstra. Even later werd de thuisploeg wederom gevaarlijk, toen er slordig werd uitverdedigd aan Norger zijde. Doelman Koning zag de inzet van dezelfde Michel Boonstra naast vliegen.

Na de thee is het Stadspark dat beter uit de startblokken komt. Ze brengen ook wat meer strijd, wat ze ontegenzeggelijk op een aantal kaarten komt te staan. Arbiter Sjoukje de Jong – die een mannelijke wedstrijd toelaat maar ingrijpt waar nodig – schrijft nog voor de vijftigste minuut vier Stadsparkers in haar boekje. De thuisploeg komt er zo af en toe gevaarlijk uit, mede dankzij sterspeler en aanvoerder Michel Boonstra. Maar als de verdedigers van GOMOS geen redding weten te brengen, is daar altijd nog doelman Koning. Hij maakt een betere indruk als in de wedstrijd tegen Roden en pareert een aantal moeilijke ballen.

Ook GOMOS krijgt kansen op de beslissing. Joris Adams, wederom bereikt door een scherpe voorzet van Guido Koolen, kopt met nog een halfuur te gaan de bal rakelings naast. De laatste twintig minuten verzandt GOMOS in het wegroeien van witte, rollende objecten. Jeffrey Krul – die een prima wedstrijd speelde in Groningen – schoot een bal nog maar eens de parkeerplaats op.

Stadspark blijft aandringen, maar zonder echt gevaarlijk te worden. Dan de tegenstoot. Een bal op Jannes Siegers, die verdediger Ferdy de Jonge in zijn rug voelt. Een handige beweging met de hak verschaft Siegers ruimbaan. Eén op één met doelman Wilpshaar maakt de spits geen fout: met rechts schuift hij de bal in het Groninger net. De 0-3 zorgt voor grote ontlading, want met twintig minuten te spelen kan dit niet meer fout.

Achterin blijft GOMOS scherp, al duikt er af en toe iemand gevaarlijk voor Koning op. In de tachtigste minuut dan toch een treffer van de thuisploeg. Het is invaller Luciano Felida, die de bal intikt na een halve redding van Koning. De supporters geloven er nog in, maar grote kansen worden er niet gecreëerd. In de negentigste minuut weten de meegereisde supporters – onder aanvoering van het tweede elftal – genoeg. ‘Wij zijn kampioen!’, klinkt vanuit de geel-zwarte hoek van het sportcomplex. Daarmee doelen zij niet (meer) alleen op GOMOS 2, maar nemen ze alvast een voorschot op het aanstaande kampioenschap van het eerste.

Na de wedstrijd laat de omroeper van Stadspark het officieuze overwinningslied van GOMOS door de speakers galmen. ‘Eleonora’, wordt uit volle borst meegezongen. Trainer Bakering lacht van oor tot oor. Volgende week kan GOMOS de eerste club in de Noordenveldse geschiedenis worden die promoveert naar de eerste klasse. Tegen MKV kan dat haast niet meer fout..

Tweede bal

Wat is het geheim van de club die twee jaar achtereenvolgens kampioen wordt? Is dat rechtsback Richard Meursing, die met recht de meest stabiele (en onvermoeibare) speler van GOMOS kan worden genoemd? Of is dat het groepsgevoel en de gezamenlijke wil om te winnen? Verdediger Jeffrey Krul lijkt het antwoord te hebben. ‘Plezier. Je moet met een lach op je gezicht spelen’, glundert de immer goedlachse Krul. GOMOS heeft afgelopen week laten zien hoe leuk voetbal kan zijn.