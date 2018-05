GOMOS nadert uniek kampioenschap na lastige horde Peize

Norgers weer effectief in de kansen

NORG – Peize kende een sterke start tegen een GOMOS dat bepaald niet goed voor de dag kwam. Maar de Norgers bleken opnieuw trefzeker. Uitblinker Guido Koolen gaf het voorschot. Het onfortuinlijke maar ook slordig verdedigende Peize probeerde het duel om te keren, maar kreeg een tweede tik op de neus. Het was een te harde klap voor de Paaisers, die geklopt werden door een matig, maar effectief GOMOS: 3-1.

Het seizoen is slopend. Twee keer in de week spelen eist zijn tol. Dat leek vooral GOMOS aan te zien dat in de late, eerste derby tegen Peize niet zichzelf was. Wim Bakering moest zijn manschappen scherp zien te houden, zeker in de beginfase, waarin Peize er vol op zat en voor het meeste gevaar zorgde. Wie anders dan Simon Wekema testte Melvin Koning met een verwoestend schot. Koning kon het projectiel niet klem krijgen. Dezelfde lange sluitpost pakte ook de herkansing van Loran Vrielink en een derde uithaal, van Joppe van Leeuwen viel recht in handen van Koning. Het Peizer offensief gebeurde na de drinkpauze (vanwege een blessure). Want de omstandigheden waren zwaar. De temperatuur was hoog, de zon fel. Dan een cruciaal moment. Frank Joosten verspeelde achterin de bal aan Guido Koolen, die de fout genadeloos afstrafte met een zuiver en hard schot, dat doelman Lennart Renkema te machtig was: 1-0. En dat terwijl Peize de lakens uitdeelde en de betere bleef. Na de eerste officiële drinkpauze worstelde Vrielink zich door de Norger achterste linie. Met handen en voeten kon Vrielink worden tegengehouden. GOMOS had veel overtredingen nodig tegen een iets soepeler combinerend Peize, dat echter onevenwichtig is. De kracht ligt duidelijk voorin, achterin is het minder solide. Met als exponent Wekema (de andere goaltjesdief Selwyn Slotegraaf, die zich zo liet gelden in die andere grote derby, was vandaag onzichtbaar), die met kruit in de schoenen in de korte hoek schoot. Koning moest heldhaftig optreden om de bal niet achter zich te krijgen. Vervolgens opnieuw Wekema, dit keer een geweldige vrije bal richting doelmond. Marten Wobbes kon zijn hoofd er tegen zetten. Het waren de mooiste momenten van een weinig spectaculaire eerste helft. Enig opwinding was er nog over een rare stuiterbal waar Koning zich op verkeek en de bal nog net voor de lijn kon pakken. Bakering was duidelijk merkbaar niet tevreden over zijn GOMOS: “simpeler!”. Willem Lanjouw, een bank verder, hield zich als altijd een stuk rustiger. De harde woorden van Norger Bakering, maar ook oud-Peizer trainer, kwamen aan. GOMOS kwam na rust beter uit de verf, zonder sprankelend te spelen. En de geel-zwarten sloegen meteen weer toe. Na een schitterende aanval kwam er een hoge voorzet. Joris Adams timede goed en kopte in de korte hoek: 2-0. GOMOS bleek in de weinige kansen bijzonder effectief. In het resterende deel probeerde de overigens dit keer in het wit spelende Peizenaren een bres te slaan in de Norger verdediging, die onder leiding van ex-Peize—speler Ronald Sloots solide bleek. GOMOS kon met deze comfortabele voorsprong rustig afwachten, maar bleef grossieren in foute passes. Een sterke actie was er van wederom Adams die een hard geschoten bal nog voor de achterlijn haalde, voor trok, waar Roy Slachter de bal voor het inschieten had. De sterke middenvelder mikte te hoog. “Dat is een sukkeldrafje, een beetje explosiever”, maande Kelvin Wekema namens Peize. Nou, de explosie kwam er, maar dan van de andere kant. Het was wederom Koolen, op aangeven van Sloots, die Renkema dwong tot een glansparade. In de laatste fase gaf Bakering in de volgende drinkpauze aan “geen onnodig risico te nemen”. Danny Kregel kwam de gelederen bij Peize versterken. GOMOS bleef op de been. Een kwartier voor tijd werd het ook nog 3-0. Koolen stond opnieuw aan de basis, de voorzet kwam van Jan Harm Siegers. Invaller Jelle Smilda reageerde attent en schoot al glijdend nummer drie binnen. Een aanval uit het betere GOMOS-boekje. Peize was geknakt, gebroken. Simon Wekema kreeg nog wel een enorme schietkans, recht voor het doel, maar kon de bal niet laag houden. Aan het eind scoorde invaller David Kruizenga de verdiende eretreffer: 3-1. ‘Noord’ moest het afleggen tegen ‘Zuid-Noordenveld’. En vooral op scorend vermogen. Peize maakt nog altijd kans op de derde periode, maar dat telde vandaag niet. En GOMOS, dat strijdt gewoon nog volop mee om de ultieme hoofdprijs. Door de zege blijft de achterstand op Stadspark twee punten. De koploper uit Groningen speelde echter een wedstrijd meer. Na Roden (Hemelvaartsdag) wacht de kraker bij Stadspark. GOMOS nadert een uniek kampioenschap dat leidt tot de eerste klasse En dat zou een absoluut unicum zijn in de voetbalhistorie van GOMOS, Noordenveld en de hele regio. Peize kan in dit strijdgewoel ook nog een rol spelen. Op de laatste speeldag is het Peize-GOMOS…..Welk een ontknoping.

Sportpark Schapendrift: GOMOS-Peize 3-1; Scoreverloop: 23. Guido Koolen 1-0, 48. Joris Adams 2-0, 75. Jelle Smilda 3-0, 85. David Kruizenga 3-1; Arbiter: Lemstra; Gele kaart: Frank Joosten, Patrick Kosters (Peize); Toeschouwers: 400

Opstellingen

GOMOS: Melvin Koning, Richard Meursing (75. Teun Vermeer), Ronald Sloots, Ramon Klok, Jan Harm Siegers, Roy Slachter, Jannes Siegers (Jeroen van der Horst), Ricardo Smit, Joris Adams (68. Jelle Smilda), Jordi van Esch, Guido Koolen

Peize: Lennart Renkema, Arnold van der Ploeg, Frank Joosten, Marten Wobbes, Patrick Kosters, Kelvin Wekema, Selwyn Slotegraaf, Niels Guchelaar (70. Danny Kregel), Joppe van Leeuwen (20. Ivar Cats), Simon Wekema, Loran Vrielink (54. David Kruizenga)