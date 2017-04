Graftrommelmuseum weer open

VEENHUIZEN – Elke donderdag vanaf 20 april van 11.00 tot 17.00 uur is het Graftrommelmuseum in Veenhuizen weer open. In het museum zijn tal van graftrommels te zien en worden er graftrommels gerestaureerd. Op verzoek zijn er ook bezichtigingen mogelijk op andere dagen. Zo ontving Pieke van Doorn vorige maand een groep van de Vrouwen van Nu afdeling Roden. Aansluitend was er een rondleiding op de Veenhuizer begraafplaats door Cornelia Beyert. Pieke van Doorn is initiatiefnemer tot de oprichting van de stichting Drentse Graftrommels en het Graftrommelmuseum. Op boeiende wijze weet zij te vertellen over het restauratiewerk en de geschiedenis van de graftrommels. Vooral op de begraafplaats van Veenhuizen zijn veel graftrommels te vinden.

Bijzondere opdrachten komen ook binnen. Zo ligt er de opdracht om een graftrommel te maken met krans voor Marinus van Esch, een soldaat uit de gemeente Heusden die in de eerste week van de oorlog is gestorven. De opdracht komt van Heemkunde Kring Onseoort. ‘Op zijn graf is Haarsteeg is de trommel verdwenen,’ zegt Pieke van Doorn. ‘Nu wordt het graf gerestaureerd en mogen wij de graftrommel maken. Een hele eer om op deze wijze iets terug te doen voor iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid.’ Het Graftrommelsmuseum is gevestigd aan de Bergveenweg nummer 1. Meer weten, kijk op www.drentsegraftrommels.nl.