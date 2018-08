Grandioos feest bij jubilerende Wereldwinkel

‘Je kunt iedere dag een bewuste keuze maken’

RODEN – Op zaterdag 25 augustus was het precies veertig jaar geleden dat de Wereldwinkel Roden haar deuren opende. Uiteraard werd dit heuglijke feit uitgebreid gevierd. Met een limonadekoe, diverse activiteiten, een proeverij en salsa demonstraties, kan de Wereldwinkel terugkijken op een hele mooie dag.

Rond elven opende wethouder Jeroen Westendorp (foto) de feestelijkheden in Roden. Maar niet voordat hij de Wereldwinkel een hart onder de riem had gestoken. De wethouder, die zelf nog geboren moest worden toen de Wereldwinkel in Roden haar intrede deed, feliciteerde alle betrokkenen met het jubileum. ‘De Wereldwinkel is al veertig jaar een begrip in Roden en Noordenveld’, sprak hij. ‘Deze winkel wordt gerund door vrijwilligers die vanuit hun persoonlijke motivatie de Wereldwinkel een warm hart toedragen. Typisch een voorbeeld van kracht van de vrijwillige inzet die uit de samenleving komt.’

Tot slot had wethouder Westendorp vijf producten geselecteerd, welke hij tekenend vond voor het werk van de Wereldwinkel en waar hij zelf een bepaalde connectie mee voelde. Eén van die producten, was het pak vlokken van Fair Trade chocolade. ‘Je kunt iedere dag een bewuste keuze maken’, zei Westendorp. ‘Vandaar dat ik dit pak vlokken heb uitgekozen.’

Na de speech van de wethouder, barstte het feest aan de Nieuweweg los. Rita Cauwenberghs, die sinds het vertrek van Ank Smit op 1 augustus jongstleden de nieuwe winkelcoördinator is, was verheugd door de grote opkomst. ‘Het is druk. Of ik al gewend ben aan mijn rol als winkelcoördinator? Ik groei er langzaam in. Dat vergt tijd. En op de achtergrond kan ik Ank altijd om adviezen vragen’, sprak Rita.

Diezelfde Ank staat achter in de Wereldwinkel naast de koffiekraam. ‘Leuk dat er zoveel mensen zijn’, sprak zij. ‘Het is écht een feestdag.’

Rond half twaalf verplaatste het grootste deel van het gezelschap zich naar buiten, waar werd genoten van een salsa demonstratie. Ondanks de hevige regenval die rond het middaguur Roden teisterde, kon men terugkijken op een geslaagde dag.

De Fair Trade koffie en thee namen de gehele dag gretig aftrek. Op naar de volgende veertig jaar!

Een filmpje van de opening, vindt u op www.dekrantnieuws.nl.