GRIP Sportconcept verovert Noord-Nederland vanuit Roden

RODEN – Wie liefhebber is van vechtsporten, kent Fred Wekema. Al jarenlang geeft hij les vanuit zijn eigen school aan de Kanaalstraat. Onlangs haalde hij deze krant nog nadat hij een levensgevaarlijke beproeving in Israël had moeten doorstaan om zijn instructeurs diploma te behalen voor Commando Krav Maga. Nu vindt Wekema het tijd voor een nieuwe uitdaging: “Ik heb heel veel vechtsporten beoefend, maar toch ontbrak er altijd iets aan. Na 30 jaar ervaring opgedaan te hebben, vond ik het tijd voor iets nieuws. Met GRIP denk ik oprecht een unieke aanpak te hebben gevonden”.

Het nieuwe sport-concept bestaat uit 4 verschillende onderdelen. Voor wie zich graag in het zweet werkt na een lange werkdag, om te bouwen aan een betere conditie, is er GRIP SPORTS. Wekema belooft een pittige work-out op muziek: “Veel mensen willen lekker bewegen,en ik heb daarin ook jarenlang lesgegeven in Fitness Centrum Roden. Het unieke aan deze vorm, is dat je tijdens de workout ook allerlei vechtsport bewegingen en technieken aanleert. Vergelijk het met TaeBo van vroeger”. Of dit niet te soft is voor de ruim 100 leden van de huidige CKM school? “Nee hoor, de basis van het concept is GRIP COMBAT. Deze vorm van vechtsport biedt nog meer uitdagingen dan voorheen, honderden nieuwe technieken en keiharde realistische examen simulaties. Wie al genoot van CKM kan nu zijn borst nat maken.” Wekema werkt samen met compagnon Hendrik van der Veen al maandenlang aan het ontwikkelen van unieke en nieuwe technieken: “We hebben nu een nieuw team samengesteld van 6 instructeurs, die op 4 locaties gaan beginnen met GRIP. Naast hoofdvestiging Roden, geven we les in Groningen, Assen en Leeuwarden. We hopen dit voorjaar uit te breiden naar o.a. Drachten en Emmen.” Op de nieuwe website lezen we ook meer over de gedachte van het GRIP idee. Van der Veen: “Grip gaat over de drietrapsraket die je ervaart in gevaarlijk situaties. Je moet letterlijk eerst grip leren krijgen op jezelf, dan op de ander en uiteindelijk op de situatie zelf. Wij willen met dit systeem bijdragen aan mensen die weerbaar zijn in iedere situatie.” Maar wat nu als mensen niet van geweld en vechtsport houden maar toch willen leren om zich te verdedigen in gevaar? Daarvoor hebben Wekema en zijn team GRIP DEFENCE bedacht: “DEFENCE is de stroming waar we in eerste lijn het meest van verwachten. Ik begeleid al jarenlang mensen die in het bedrijfsleven of vanuit huiselijk geweld ervaren hebben hoe het is om machteloos te staan.

Wij helpen hen om op een positieve manier controle te krijgen, met een prettige training. De groepen die ontstaan zijn close en bieden elkaar veel steun en kameraadschap. Sowieso staat dit centraal binnen onze scholen: respect voor elkaar en plezier in de trainingen.” Er zijn nog allerlei plannen om professionele beveiligers te certificeren en les te geven aan o.a. de Politieacademie. Voorlopig straalt de energie van de mannen wanneer ze praten over hun eigen sport-concept. “Met onze instructeurs combineren we ruim 150 jaar ervaring in meer dan 20 vechtsporten. Elke bijeenkomst hebben we lol en bouwen we aan sterke(re) leerlingen. Geweldig toch!?”.

Meer informatie: www.gripconcept.nl. Opening: Zaterdag 27 Januari 2018. Gratis proefles op aanvraag.