‘Groeien door kruisbestuiving’ is de doelstelling

Ondernemers nemen alvast kijkje in nieuwe Health Hub

RODEN – De gemeente Noordenveld verwelkomde afgelopen week zeven ondernemingen die zich gaan vestigen in het nieuwe pand van de Health Hub. Voor ondernemers en andere belangstellenden, lag de rode loper uit. Het nieuwe pand van de Health Hub moet de omgeving een positieve economische stimulans geven en dus was men hoopvol gestemd.

Namens de provincie Drenthe was gedeputeerde Henk Brink aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst in het oude Restato-gebouw. De provincie Drenthe is een grote speler in de financiering van het nieuwe pand, aangezien zij liefst tachtig procent van de financiering voor hun rekening nemen. De overige twintig procent komt uit de beurs van de gemeente Noordenveld.

Brink noemde de bijeenkomst een ‘mooi moment’. ‘De afgelopen drie jaar is de Health Hub een groot succes gebleken en nu wordt hier een vervolg aangegeven’, sprak hij tot de aanwezigen. De bedoeling is dat het nieuwe pand op 7 maart in gebruik kan worden genomen en gedeputeerde Brink heeft hier goede hoop voor. ‘Binnen nu en veertien dagen staat hier een aannemer’, wist hij te vertellen. ‘De gezondheidszorg leeft daarnaast als geen ander. Dit heeft alles in zich om een succes te worden.’

Met het nieuwe pand krijgt de Health Hub liefst 3700 vierkante meter aan ruimte. Daarmee wordt de oppervlakte van de Health Hub fors groter. Volgens directeur Peter Boonstra moet de Health Hub straks ruimte bieden aan zo’n twintig bedrijven. ‘Vandaag zijn er zeven bedrijven aanwezigen. We zijn nog met twaalf in gesprek en er zijn een aantal bedrijven met wie wij in de beginfase zitten’, vertelde Boonstra. De bedoeling is dat de Health Hub straks ruimte biedt aan zogenaamde ‘startups’ en ‘scale-ups’. Een startup is een bedrijf dat gebruik maakt van nieuwe of opkomende technologie. Een scale-up is een succesvolle start-up die de eerste vijf jaar heeft overleefd en hierbij een omzet van minimaal vijf miljoen euro heeft gegenereerd. Wanneer de bedrijven een bepaalde grootte hebben bereikt, is het de bedoeling dat ze uitwaaieren naar andere panden in de regio.

De bedoeling is dat de innoverende bedrijven die zich straks zullen vestigen in het oude Resato-pand, van elkaars kennis gebruik gaan maken. De bedoeling is een ‘open werkruimte’, met veel glazen muren in plaats van dichte deuren. Van elkaar leren is het devies. ‘De kracht van de Health Hub moet juist die kruisbestuiving zijn’, voegt Henk Brink daaraan toe.

Henk Kosters, wethouder van de gemeente Noordenveld, zegt trots te zijn op het nieuwe pand en de groei die de Health Hub heeft doorgemaakt. ‘Het is fantastisch. Uiteindelijk is het nu aan de ondernemers om er voor te zorgen dat de Health Hub zich blijft ontwikkelen. Ik heet de aanwezige ondernemers dan ook van harte welkom en ik denk dat dit een groot succes gaat worden.’

Ook gedeputeerde Brink ziet het zitten. ‘Voordat dit pand leeg kwam te staan, huisde er een geweldig bedrijf dat ook is doorgegroeid en nu een pand in Assen betrekt.’