Groepachtsters maken kennis met de geschiedenis van Veenhuizen

NOORDENVELD – Vrijdag 19 mei gaat wethouder Alex Wekema langs alle basisscholen in Noordenveld om alle groepen 8 uit te nodigen voor een speciale VIP dag voor scholieren van de voorstelling ‘Het Pauperparadijs’.

Wethouder Alex Wekema: “Ik vind het belangrijk dat de jeugd iets te weten komt over de geschiedenis van Nederland. Daarom worden alle groepen 8 in Noordenveld uitgenodigd om de voorstelling Het Pauperparadijs, gebaseerd op het boek van Suzanna Jansen, bij te wonen. Om de kinderen alvast iets te laten weten over de geschiedenis van Veenhuizen, neem ik voor elke school het boek Pauperparadijs mee. Dit boek kunnen ze dan met hun leerkracht bespreken.”