Groningen kijkt terug op geslaagde Koningsdag

GRONINGEN -Het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen en het vieren van Koningsdag was een fantastisch feest. Tot in de middag bezochten ruim 40.000 mensen de binnenstad. Zij volgden het koninklijk bezoek langs de route of via schermen in de binnenstad en bezochten de Vrijmarkt. Groningers uit stad en provincie lieten zien wat er speelt, wat zij kunnen en waar zij goed in zijn. Thema’s als gevolgen van gaswinning, energietransitie, onderwijs, sport, muziek, innovatief ondernemen en zorg voor mensen zaten in het programma. Tijdens het koninklijk bezoek zijn er geen ernstige incidenten of noemenswaardige demonstraties geweest. Gemeente, organisatie en hulpdiensten concluderen dat de zorgvuldige voorbereidingen hebben geleid tot een gezellig en veilig feest. Aan het einde van het programma bedankte Koning Willem-Alexander de Groningers. ‘We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen en zonder de inzet van velen, velen van u was dat niet mogelijk geweest.’

Nobelprijswinnaar Ben Feringa (Nobelprijs Chemie 2016) en zijn onderzoeksteam waren de grote verrassing van de 1.180 meter lange route die de koninklijke gasten aflegden. Feringa gaf een mini-college bij het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Een akoestisch optreden van Popprijswinnaar Kensington was ook een succes. In de Oude Boteringestraat gaf de band alvast een voorproefje van hun optreden vanavond op de Vismarkt. De prinsessen zongen enthousiast mee.

De koninklijke familie nam uitgebreid de tijd om de bezoekers langs de route de hand te schudden en hier en daar een praatje te maken. Koningin Maxima noemde Groningen ‘echt een coole stad’. De sfeer in de stad was hartverwarmend. Het slotfeest op de Vismarkt maakte het bezoek compleet. Duizenden mensen zongen het lied Mien Grunneger Stad.

Koning Willem-Alexander sprak van een ‘jonge stad vol innovatiekracht, vol veerkracht die niet z’n probleemgevallen vergeet, die z’n sociaal zwakkeren onder de arm neemt en meeneemt, die de aardbevingsslachtoffers een hart onder de riem steekt.’ Hij bedankte de Groningers met de woorden ’Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover, jullie dóen het gewoon en daarom gaat er niks maar dan ook niks boven Groningen! Hartelijk bedankt.’

Burgemeester Peter den Oudsten is zeer trots op zijn stad en op de regio: ‘Dit is mijn Groningen; een veilig en fantastisch feest geven voor duizenden mensen en koninklijke gasten. Als er een stad is waar je prima kunt wonen, werken en genieten, dan is het hier en vooral vandaag. Ik bedank iedereen die met enorme inzet bijgedragen heeft.’

Commissaris van de Koning René Paas: ‘De veerkracht van de mensen. Dat is wat Groningen voor mij zo bijzonder maakt. We hebben de gevolgen van gaswinning laten zien. En welke stappen we zetten naar de energietransitie die nodig is als Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs wil halen. Een mooie en schone toekomst voor Groningen en Nederland. Dat was hier vandaag in Groningen te zien, met een enorme energie.’