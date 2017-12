Groot aantal afzwemmers  in Molenduinbad Norg!

NORG – Zaterdag 9 december hebben maar liefst 91 leerlingen hun A, B of C-diploma opgehaald in het Molenduinbad Norg. Een recordaantal van 23 leerlingen voor het C-diploma zwommen af.

Wederom werd er gezwommen met een nieuw afzwemprogramma. Molenduinbad Norg is namelijk een van die baden die in samenwerking met het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ meedoet aan de pilots voor een nieuw examenprogramma. Het nieuwe programma moet realistischer zijn. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen voor A al zwemmen met lange kleding i.p.v. de korte broek en mouwen.

Tijdens het diplomazwemmen bestond de beoordelingscommissie uit Tamara Lubbers, Mandy Wiltjer en Geert Nijboer.