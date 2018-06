Groot feest in Nietap ter ere van 325ste verjaardag

‘Dit is gewoon een heel leuk dorpje’

NIETAP – Dit jaar viert Nietap haar 325ste verjaardag. Alsof dat alleen nog niet genoeg reden is voor een feestje, viert ook Buurtschap Nietap-Terheijl haar 23ste lustrum. 115 jaar Buurtschap: dat mag met recht uniek worden genoemd. Genoeg reden voor een groot feest, dat officieel op woensdag 20 juni zal losbarsten. Vooraf staan ook al genoeg activiteiten en evenementen op het programma. De feestweek in Nietap-Terheijl laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

115 jaar Buurtschap Nietap-Terheijl dus. Het oudste buurtschap van Drenthe en het enige buurtschap in de gemeente Noordenveld. ‘Je kunt het vergelijken met een dorpsvereniging’, vertelt bestuurslid Peter Wolters. Het Buurtschap is bij vrijwel alle activiteiten in het dorp wel op één of andere manier betrokken. De nieuwjaarsvisite, Palmpasen, de kermis in Nietap: wat organiseert het Buurtschap eigenlijk niet? Bijzonder is vooral het draagvlak van het Buurtschap. Maar liefst 85 procent – zo schat voorzitter Koos Strijker – van Nietap-Terheijl is lid. ‘Lid zijn van het Buurtschap hoort er gewoon bij in Nietap’, zegt hij. Dat beaamt Esmeralda Bolt. ‘Toen ik hier kwam wonen, werd mij direct door de buren ingepeperd dat ik wel lid moest worden van het Buurtschap’, lacht zij. ‘De meeste mensen worden onder dwang lid’, grapt Koos.

In ieder geval draagt het Buurtschap bij aan de onderlinge verbondenheid in het dorp. ‘Dat wij in Nietap nog een basisschool en een kroeg hebben, is ook heel belangrijk voor de leefbaarheid. De kroeg is bijvoorbeeld een soort dorpshuis’, zegt Koos.

Tijdens de aanstaande feestweek – die aanstaand weekend officieus wordt afgetrapt met een Open Deur Route – zal zeker worden teruggekeken op de historie van het bijzondere gebied Nietap-Terheijl. 25 jaar geleden werd ook al een boek gepresenteerd en onlangs is er een Landschapsbiografie van het gebied uitgebracht. Naast enige historische duiding, staat de feestweek bovenal garant voor een hoop gezelligheid. De organisatie tracht jong en oud te bereiken, door onder andere kinderactiviteiten, een ‘teenage avond’ en een avond voor de 50-plussers op poten te zetten. Daarnaast is er een stratencompetitie op poten gezet. ‘Ik denk dat de feestweek ook weer ten goede komt aan de andere activiteiten’, meent Lex Groenewold, eveneens bestuurslid van het Buurtschap.

De organisatie is al sinds januari 2017 bezig met de feestweek. 25 jaar geleden werd deze ook georganiseerd, toen vanwege het 300-jarig bestaan van Nietap. Ondanks dat het bestuur veel plezier beleeft aan de organisatie van zo’n groot evenement, verwachten zij niet dat er snel weer een feestweek zal worden georganiseerd. ‘Je moet het niet te vaak doen’, meent Koos. ‘Anders gaat de lol ervan af.’

Je zou zeggen dat het bestuur van het Buurtschap inmiddels iedere inwoner van Nietap wel kent. Niets blijkt minder waar. Zo zegt Wijke Velting – eveneens bestuurslid van het Buurtschap – dat een dergelijke feestweek er juist voor zorgt dat je veel nieuwe mensen leert kennen. ‘Dat maakt het ook zo leuk. Dat je tóch weer nieuwe mensen ziet’, zegt zij. Koos vult haar aan: ‘Onze kinderen zitten niet meer op school, vandaar dat wij minder mensen kennen.’

Tijdens de aanstaande feestweek staat gezelligheid voorop. Dit wordt nog maar eens onderstreept in het voorwoord van het programmaboekje: ‘Samen met de in Nietap onafscheidelijke tapkast, moet het een spetterend feest worden’, valt er te lezen. Het feest richt zich niet op de commercie, zo laat Wijke weten. ‘Het is een feest van het dorp. We richten ons dan ook echt op de inwoners van Nietap. Wij willen hen er zoveel mogelijk bij betrekken.’

Dat past ook bij Nietap. Een feest door en voor inwoners. Niet te moeilijk doen. Dat er zoveel in Nietap wordt georganiseerd, komt door de uitstekende gemeenschapszin die er heerst. Lex Groenewold heeft wel een idee waarom juist zoveel van de grond komt in Nietap. ‘Veel mensen blijven hier een groot deel van hun leven wonen. Tegenwoordig zie je ook veel mensen die Nietap ooit verlieten, terugkomen. Daarom is woningbouw in Nietap heel belangrijk’, meent hij.

De organisatie van de feestweek is inmiddels rond. Veel hoeft er niet meer te gebeuren, al zal de organisatie tijdens de festiviteiten de touwtjes strak in handen moeten hebben. ‘De lijnen zijn kort, dat scheelt. We zitten in met elkaar in de groepsapp. Dat is heel makkelijk communiceren’, zegt Koos.

Een week bomvol festiviteiten is op handen. Een feest voor de inwoners van Nietap, maar dat wil niet zeggen dat inwoners uit de regio niet welkom zijn. Zeker op zaterdag 23 juni, wanneer de Nietap Fair wordt georganiseerd. Deze wordt in het Natuurschoonbos op de plek van het voormalige hertenkamp gehouden. Bijzonder is dat mensen die slecht ter been zijn, per ‘janplezier’ kunnen worden vervoerd vanaf café de Waag via de speeltuin naar de fair. De fair begint om 11:00 uur.

Ook een aanrader: de competitieve Highland Games die eveneens op zaterdag plaatsvinden. Deze zullen vanaf 14:00 uur beginnen. ‘Een beetje strijd, daar houdt iedereen van’, aldus het bestuur.

Op de foto poseert het bijna voltallige bestuur met de speciaal ontworpen Buurtschap-vlag. De vlag werd 25 jaar geleden door kunstenaar Jan Ernst Douma ontworpen. Poserend, van links naar rechts: Lex Groenewold, Koos Strijker, Esmeralda Bolt, Linda Brabander-Kant, Wijke Velting en Peter Wolters.