Groot onderhoud aan aantal straten in Noordenveld

NOORDENVELD – Noordenveld knapt de straten op! Vanaf maandag 28 mei tot en met 14 juli wordt de Roderwolderweg herstraat. Dit grote onderhoud aan de Roderwolderweg betreft het wegvak vanaf het Moleneind tot aan de Groeve. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Haarveensedijk en het Haarveen met borden aangegeven. Ook aan de Natuurschoonweg en Vagevuurselaan in Nietap is er werk aan de winkel: in verband met asfalt- en reparatiewerkzaamheden zijn de Natuurschoonweg en de Vagevuurselaan in Nietap vanaf donderdag 24 mei tot en met vrijdag 15 juni afgesloten voor doorgaand verkeerd. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld. Met enige, onvermijdelijke hinder zijn de aanliggende percelen (woningen en bedrijven) wel bereikbaar. Dat je het even weet. Kun je nog even een andere route plannen voordat je de deur uitgaat.