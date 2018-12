Groots afscheid juf Alie doet recht aan fraaie schoolcarrière

TOLBERT – Na 45 jaar in het onderwijs, wacht voor juf Alie van OBS de Beelen het pensioen. Een hele generatie groeide op met juf Alie Seiffers, die sinds 1998 bovendien directeur van De Beelen was. Veel ouders van kinderen die nu op school zitten, kregen zelf vroeger ook les van Alie. Sterker nog: er zijn zelfs kinderen waarvan de grootouders bij juf Alie in de klas hebben gezeten!

Afgelopen week werd op passende wijze afscheid genomen van juf Alie. Naast een groot feest op school, werd er op woensdagavond een gezellige bijeenkomst in de CazemierBoerderij te Tolbert georganiseerd. De dag erna kwam juf Alie per Rolls Royce naar de school, alwaar alle kinderen haar stonden op te wachten. Het werd een ochtend om nooit te vergeten!