‘Grote kieren in de kozijnen en vloeren lopen schuin af’

Onduidelijkheid over verzakkingen Oudgenoegstraat

RODEN – De schrik in Roden is enorm. Afgelopen week werden twee gezinnen uit hun huis gezet, omdat deze niet langer bewoonbaar zijn. De twee woningen – beiden gelegen aan de Oudgenoegstraat – zijn zo verzakt, dat ze niet meer bewoonbaar zijn. Ook andere woningen in de buurt hebben schade gemeld. Zowel woningen in de Oudgenoegstraat, als vanuit de Van Bergenstraat en Bakkerstraat zijn schademeldingen gekomen. Burgemeester Klaas Smid spreekt van een ‘enorm trieste situatie’.

Vanaf begin augustus ontving de gemeente Noordenveld diverse schademeldingen uit het gebied rondom de Oudgenoegstraat. Hier zijn in de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Inwoners van het gebied vermoeden dat de schade is ontstaan tijdens rioleringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Koenmeijer uit Veendam. Zij zeggen echter geen idee te hebben waar de schade vandaan komt.

Ook de gemeente Noordenveld zegt voor een raadsel te staan. ‘Er is veel onduidelijk’, laat zij bij monde van burgemeester Klaas Smid weten. De eerste taak van de gemeente is om de boel te monitoren. In totaal is meetapparatuur aan vier woningen gemonteerd. Naast deze vier twee-onder-een-kap woningen zijn er momenteel tussen de tien en vijftien bouwkundige controles uitgevoerd in het kader van de veiligheid.

De twee huizen die zijn ontruimd, zijn eigendom van een alleenstaande man en een gezin met drie kinderen. Voor hen wordt tijdelijke opvang huisvesting geregeld. Feit is dat zij waarschijnlijk niet meer terug mogen keren in hun woning. ‘Het is enorm triest’, zegt burgemeester Klaas Smid, die geschrokken zegt te zijn. ‘Er is nog veel onduidelijk. We kunnen momenteel niets anders doen dan monitoren. Alles is gericht op veiligheid, vandaar dat deze woningen onbewoonbaar zijn verklaard.’

Die woningen zijn onbewoonbaar verklaard door een werknemer die gespecialiseerd is in Bouw- en Techniekconstructies. Hij verklaarde beide woningen direct onveilig, waarna de woningen werden gestut. ‘Sindsdien hebben wij als gemeente direct voor alternatieve huisvesting gezorgd’, vertelt burgemeester Smid. ‘Het is een hele ingrijpende gebeurtenis. De schade is bij ons en bij de verzekeraar gemeld. Ondanks dat alles nog onduidelijk is, hebben wij de bewoners beloofd zo transparant mogelijk te zijn.’

Burgemeester Smid is vorige week maandag bij de bewoners langs geweest. ‘Ik ben enorm geschrokken van de schade’, zegt Smid. ‘Er zaten grote kieren in de gordijnen en boven liepen de vloeren scheef af. Daarbij komt dat de bewoners niet voor even, maar voor een langere tijd hun huis uit moeten. Er zijn nu heel veel vragen, maar daar kunnen wij nog niets over zeggen. Het onderzoek zal uit moeten wijzen wat deze schade heeft veroorzaakt.’

De afgelopen periode zijn de inwoners in het gebied geïnformeerd per brief en afgelopen woensdag is er een informatieavond georganiseerd voor het gebied. Ondertussen voert de gemeente Noordenveld desgevraagd controles uit bij woningen in het gebied.

De komende tijd zal moeten blijken wat de precieze aanleiding voor de verzakkingen is geweest. Daarnaast worden de huizen van andere omwonenden gemonitord. De kans bestaat dat de bewoners en de gemeente in een jarenlange juridische strijd verwikkeld zullen raken, over wie verantwoordelijk is voor de schade.