Grote kunstenaars verzorgen expositie in K38

‘Noordelijk Realisme bezig aan een revival’

RODEN – Op vrijdag 2 maart opent in Kunstencentrum K38 een bijzondere tentoonstelling. De expositie ‘Noordelijk Realisme/Onafhankelijk Realisme’ is geïnspireerd door de expositie ‘The American Dream’ in het Drents Museum te Assen. Niet zo verwonderlijk dat dergelijke exposities het juist in het Noorden des lands goed doen. In Noord-Nederland is de realistische beeldende kunst nog steeds populair. Sterker nog: volgens Sara van Epenhuysen – die in K38 zal exposeren met schilderijen – is het Noordelijk Realisme bezig met een ‘revival’.

Voor de expositie heeft Culturele Kring Roden zeven kunstenaars gestrikt. Allemaal kunstenaars, die exposeren met realistische werken. Van de zeven kunstenaars, schoven er afgelopen week zes aan tafel om te praten over het realisme en de aanstaande tentoonstelling. Alleen Sietse Jonker, die vooral stillevens schildert, ontbrak. Eén van de kunstenaars die wél aanwezig is, is Joost Doornik. Joost schildert met een fascinatie voor café interieur en het doen en laten van mensen in de openbare ruimte. Daarnaast verzorgt de welbespraakte Doornik de officiële opening op vrijdagmiddag 2 maart om 16:00 uur.

Waar men in de Randstad op den duur uitsluitend abstract leek te schilderen, was dat in het Noorden niet het geval. In die tijd was het vloeken in de kerk als je in Amsterdam zei dat je van realistische kunst hield’, vertelt Doornik. Mette Bus, die zal exposeren met ruimtelijk werk, vult hem aan. ‘De abstracte kunst kwam na de oorlog naar Nederland en alles wat uit Amerika kwam, was fantastisch. Vanaf 1990 is de realistische/figuratieve kunst weer een comeback aan het maken in Europa.’ Dat beaamt ook Sara van Epenhuysen: ‘Europa was na de oorlog lange tijd ideologisch in de war. Nu zien we gelukkig een revival van de realistische beeldende kunst.’

Het gesprek met zes kunstenaars gaat alle kanten op. Aan de bevlogen artiesten merk je dat ze zo dagen achtereen kunnen praten over hun passie. Vooral het verschil tussen abstracte kunst en realistische kunst wordt benadrukt, al heeft niemand een hekel aan ‘het abstracte’. ‘Ik heb zelfs een tijdje abstract gewerkt’, vertelt Annemiek Vos, die les heeft gehad van Diederik Kraaypoel en Mathijs Röling, twee van de grondleggers van de noordelijke figuratieven. Sara geeft daarnaast aan soms wel de abstracte elementen te zoeken in wat zij ziet. Toch kiezen alle aanwezige kunstenaars duidelijk voor de realistische vorm van de kunst. Mette Bus bijvoorbeeld, exposeert voornamelijk met bronzen beelden. Heleen Kater exposeert met ruimtelijk werk, waarin een persoonlijke en intieme werkwijze ten aanzien van de relatie tussen mens en natuur valt te bewonderen. Tot slot is er Ewoud Dubois, die sinds 2010 in een nieuwe stijl schildert en dit nog steeds aan het ontdekken is.

Feit is, dat het de Sektie Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden is gelukt om zeven welbekende kunstenaars te laten exposeren. De diversiteit in de expositie en de toegankelijkheid van de schilderijen, zullen menig kunstliefhebber in extase brengen.

De expositie wordt op vrijdagmiddag 2 maart om 16:00 uur door Joost Doornik geopend. Hierbij wordt hij muzikaal ondersteunt door Ronald Nihot, die American Dream-songs ten gehore zal brengen. De expositie zal tot en met 25 maart lopen en is op woensdag tot en met zondag tussen 13:00 en 17:00 uur te bezoeken. Entree kost slechts twee euro en jeugd tot zestien jaar mag gratis naar binnen.

Op de foto, van links naar rechts: Annemiek Vos, Mette Bus, Joost Doornik, Ewoud Dubois, Sara van Epenhuysen en Heleen Kater.