Grote namen op het tweede Wat ’n Kunst festival in Roden

‘Iedereen moet op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met kunst’

RODEN – Wat ’n Kunst festival. Vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd in Roden. Een debuut dat een doorslaand succes werd. Ruim 3000 kunstliefhebbers kwamen af op het driedaagse festival in hartje Roden. Reden voor de organisatie om er een begrip van te maken. Een begrip waar niet alleen kunstminnend Nederland op af moet komen, maar ook het ‘gewone volk’. En kinderen. Dat is juíst de bedoeling. Geen elitair gedoe. Iedereen kan op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst, vertelt programmamaker en medeorganisator Piet van Houten van Stichting Kunstmomenten. “We willen kunst graag voor het voetlicht brengen bij mensen die er niet zoveel mee hebben.” Op 31 augustus, 1 en 2 september is Roden omgedoopt in een kunstenaarsdorp.

De lat ligt hoog. Kunstenaars en artiesten van topniveau komen naar Roden tijdens Wat ‘n Kunst dat op 31 augustus begint, vertellen de organisatoren van het festival. Om maar even met de organisatie te beginnen: die bestaat uit Fokko Rijkens, voorzitter van Kunstmomenten en kunstenaar, Leo van der Heiden, voorzitter van Kunstencentrum K38, Jan Smit, voorzitter van de Culturele Kring Roden(CKR), Janneke Ulrich (CKR), zij is verantwoordelijk voor de Kunstmarkt op zondag 2 september, Jan de Reus (CKR), hij gaat over de euro’s, en tot slot Piet van Houten van Kunstmomenten. Hij is de programmamaker van het kunstfestival.

“We willen grensoverstijgend zijn”, vertelt Fokko Rijkens die ooit zelf met het idee kwam om een dergelijk festival in Roden te organiseren. Roden als het Bergen (een kunstenaarsdorp in Noord-Holland) van het noorden. “In Roden wordt veel georganiseerd. Volksvermaken is heel actief. Heel goed voor het dorp. Alleen echt op kunst en cultuur gebied was er niet veel. Zo is het een beetje ontstaan.” Fokko’s plan werd opgepakt. Kunstmomenten zocht contact met andere organisaties in de gemeente, wist de Culturele Kring ook te strikken voor het ambitieuze plan en voilà: er stond een dijk van een festival. Voor de tweede editie van Wat ‘n Kunst is ook K38 partner geworden van de organisatie. En met die grens overstijgende ambitie lijkt het wel goed te komen volgens Piet van Houten. “Aan de kaartverkoop te zien komen mensen overal vandaan. En dat is ook onze bedoeling. Voor kunstliefhebbers uit heel Nederland moet het interessant zijn. Daarom leggen we de lat hoog. We hebben professionele kunstenaars uitgenodigd die allemaal een link hebben met deze omgeving. Deze kunstenaar geven masterclasses aan bezoekers. De namen? Sam Drukker, hij werd in 2011 kunstenaar van het jaar en is wereldberoemd, Jan van Loon, de Nestor van de Drentse schilders’, zijn werk hangt in de Martinikerk en beeldhouwer Jon Gardella, zijn beelden zijn door heel Nederland te vinden.”

Grote namen

Het programma liegt er niet om. Behalve de masterclasses is er een Kunstmarkt (een heel gevarieerde markt met 52 stands, belooft Janneke Ulrich), kunstdemonstraties van verschillende kunstenaars op de Albertsbaan, een Walking Dinner en verschillende muzikale optredens van onder andere Ellen ten Damme, Oes en Voice-winnares Iris Kroes, cabaret met niemand minder dan Sanneke Vermeulen (staat regelmatig op de planken net Freek de Jonge en Bert Visscher), een heus Watnkunstbal met Marike Schepers in het Winsinghhof én een concert van het vocaal ensemble dat ooit is ontstaan uit het Roder Jongenskoor The Gents. Om vooral de digitale expositie in K38 niet te vergeten. “Grote namen inderdaad. We hadden het ook met lokale amateurkunstenaars kunnen doen, maar dan hadden we het festival niet op dit niveau gekregen. De kunstenaars vinden het leuk om mee te werken. Juist de mix wordt heel erg gewaardeerd. En de laagdrempeligheid. Het festival is voor iedereen toegankelijk. Of je nu van kunst houdt of niet. Bovendien hoef je bijna nergens voor te betalen. Behalve de masterclasses, het Walking Dinner en het optreden van The Gents is alles gratis.” En dat is best bijzonder, wanneer je bedenkt dat de organisatie het moet doen met een klein budget. “We financieren alles met een kleine subsidie van de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er staat een behoorlijk programma voor weinig geld. Het festival met duizenden bezoekers betekent veel voor Roden. Het zou omarmd moeten worden door het dorp.”

Kunst- & Cultuurprijs

Rijkens noemt het festival een ‘Openluchtrestaurant met achtergrondmuziek’. “Bezoekers kunnen op allerlei manieren genieten. Zowel op kunst, als muzikaal als culinair gebied”, zegt de kunstenaar die ook weet te vertellen dat er vanaf volgend jaar een ‘Kunst- & Cultuurprijs’ in het leven geroepen wordt. Voorzitter van K38 Leo van der Heiden verduidelijkt: “Een prijs die uitgereikt kan worden aan iedereen, individueel of groep, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor kunst en cultuur in de gemeente Noordenveld. Het gaat om kunst en cultuur in de breedste zin; beeldende kunst maar ook muziek of dans valt daaronder. Naast de ‘Kunst- & Cultuurprijs’ komen we ook met een ‘Talentprijs’, een opsteker voor aanstormend talent in de gemeente. Een prijs voor jongeren of late starters die het in zich hebben om groot te worden. Het plan is om deze prijzen volgend jaar uit te reiken tijdens het Watnkunstbal.”

U begrijpt het. Noordenveld is niet langer enkel dé fietsgemeente. Het is ook de kunstparel van het noorden. En bovendien al ontdekt door de Drentse Uitmaand die het nieuwe culturele seizoen van Drenthe op 1 september officieel aftrapt bij Wat ‘n Kunst. Meer informatie over het Wat ’n Kunst festival is te vinden op: www.watnkunst.nl. Op de foto ontbreekt Jan de Reus in verband met vakantie.