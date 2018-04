Grote variatie tijdens open dag Holthuizen

RODEN – De open dag van Golfclub Holthuizen in Roden dient zich weer aan. Nu het lenteweer is teruggekeerd in Nederland, lijkt dit het ideale moment. Hetty Meijs, van de PR Commissie Golfclub Roden, heeft er in ieder geval zin in. ‘Het zou mooi zijn als het net zulk mooi weer is als de afgelopen dagen.’ De open dag belooft bovenal een gezellige golfdag.

Aan het programma zal het niet liggen. Om 10 uur ’s ochtends worden geïnteresseerden verwelkomd bij de Golfclub aan het Oosteinde te Roden. ‘We hebben allerlei verschillende stations ingericht, elk met een ander aspect van het golfen. Zo laten we de deelnemers kennismaken met de sport’, legt Hetty uit. Denk hierbij aan het chippen, putten en de lange slagen. De deelnemers kunnen over de grote baan lopen en over Par 3. Dit gedeelte van de baan werd in de zomer van 2017 geopend, wat dus nieuw is ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast staat de koffie uiteraard klaar, met iets lekkers erbij. Het doel van de open dag is duidelijk: gezelligheid combineren met een aantal informatieve bezigheden. ‘We willen de deelnemers meer leren over onze club en het spel golfen.’

Bijzonder is dat de golfclub zich richt op jonge schooljeugd. ‘We willen wat verjonging binnen de club. Daarom hebben we nu speciale aandacht voor deze doelgroep. Zo hebben we geflyerd op lagere scholen en bieden we leuke golfspelletjes aan’, legt Hetty uit. ‘Dit jaar is het echt het speerpunt, ja. Het zou mooi zijn als er veel jeugd op af komt, met uiteraard hun vader en moeder.’ In hun zoektocht naar verjonging binnen de club, is er ook speciale aandacht voor de 40’ers en 50’ers. ‘We willen de mensen enthousiast maken voor onze mooie club. Daarbij is het ook belangrijk om het laagdrempelig te houden. We willen dat mensen met een smalle beurs ook bij ons terecht kunnen. Mensen met een minder grote portemonnee kunnen namelijk gewoon golfen.’ Een bijzonder onderdeel van de open dag, is het familiegolfen. Dit wordt per gezin aangeboden.

Golfen is vooral heel gezond, zegt Hetty. ‘Het houdt lijf en leden gezond. Je loopt een aantal kilometers en bent buiten. Golfen is een hele leuke manier om fysiek fit te blijven.’

Het is nu vooral hopen op goed weer, zegt Hetty. ‘Dat maakt zo’n dag extra leuk natuurlijk. Het is wel afwachten wat voor weer het wordt.’ Goed, dat is dan het enige wat de Golfclub zelf niet in de hand heeft. Maar alles wat zijn kunnen regelen, is geregeld. Hierdoor zal ook deze open dag weer een groot succes worden.

Aanbiedingen

Golfclub Holthuizen heeft onlangs een aantal bijzondere aanbiedingen, arrangementen en acties op poten gezet. Neem nu de vouchers die te koop zijn. Hiermee kunnen niet-leden voor weinig geld een aantal lessen bij de club volgen. Ook is er de mogelijkheid om een speciale ‘vroege vogel’- aanbieding te verkrijgen of een 1-daags arrangement inclusief lunch te kopen.

Programma

De open dag van Golfclub Holthuizen duurt van 10:00 tot 15:00 uur. Er worden diverse clinics georganiseerd om mensen de diverse aspecten van het golfspel te leren. Belangstellenden kunnen nadat ze de eerste grondbeginselen van het golfen hebben geoefend, onder begeleiding van een geoefende golfer (met EGA handicap) de par 3 baan op. Geoefende golfers (met minimaal NGF baanpermissie) kunnen die dag gratis golfen op de grote baan. Voor al het materiaal wordt gezorgd. Het is wel handig om goede schoenen met een platte zool te dragen. De horeca zet die dag de deuren van het onlangs geheel vernieuwde restaurant wijd open voor alle gasten. De golfpro Isi Zejnulahu loopt rond om mensen te informeren over de golflessen en de vele vrijwilligers zijn altijd bereid om vragen over de club of het golfspel te beantwoorden.

Wat: Open dag Golfclub Holthuizen

Wanneer: zaterdag 21 april

Waar: Oosteinde 7A te Roden

Info: www.golfclubholthuizen.nl.