Guy den Heijer en Nikki Luttikhuis winnaars van het 15e REO Rabobank NRT** Open

RODEN – Afgelopen week werd op het tennispark van REO in Roden voor de 15e keer een Nationaal Ranglijst Toernooi gespeeld. Ook dit jaar in combinatie met een groot Open Toernooi voor spelers uit de regio. Met bijna 500 inschrijvingen zat het toernooi helemaal vol en had de organisatie haar handen vol aan de planning. Ook de kantine maakte overuren met de vele bestellingen aan de bar. Ruim honderd vrijwilligers hebben deze week gezorgd dat de vereniging dit evenement mogelijk kon maken. Ondanks dat de weersvoorspellingen niet goed waren hebben we toch een hoop zon gezien op het park van REO. Vrijwel alle wedstrijden konden dan ook buiten gespeeld worden. Dit zorgde voor een hoop strijd, spanning en emotie op de banen.

Bij het Nationaal Ranglijst Toernooi ging de als 2e geplaatste Guy den Heijer uit Den Haag er met de titel vandoor. In een spectaculaire finale won hij in 2 sets van de als 1e geplaatste Justin Eleveld uit Enschede. Beide mannen staan erg hoog op de nationale ranglijst (nummers 25 en 22 van Nederland) en dit was te zien op de baan. Het niveau was hoog van beide kanten waardoor de ruim 200 toeschouwers konden genieten van toptennis! Uiteindelijk trok Guy met 6-3 en 6-4 aan het langste eind. Ook het dubbelspel was een prooi voor Guy en zijn partner Adriaan de Jager. Voor veel publiek wisten zij in twee sets van de gebroeders Jans uit Roden te winnen.

Ook bij de dames ging de eindstrijd tussen twee nationale toppers! Joany Pontjodikromo, de nummer 24 van Nederland en tevens eerste geplaatst, speelde in de finale tegen Nikki Luttikhuis. Nikki is de nummer 25 van Nederland en speelde uitstekend in de eerste set. Het duel kende een bizar einde met een opgave van Joany. Zij was het oneens met een verkeerde beslissing van de scheidsrechter waardoor de overwinning met 6-1 5-4 opgave naar Nikki ging.

Bij de categorieën in het Open Toernooi kwaren veel winnaars uit de regio. Meest bijzondere was de overwinning van Sander Jans in de Heren Enkel 3. Het is voor het eerst in lange tijd dat iemand van de eigen vereniging deze hoofdprijs opeist. Op www.toernooi.nl en via www.reotennis.nl zijn alle uitslagen terug te vinden. Daarnaast zijn op de Facebook pagina van het toernooi alle foto’s en dagverslagen terug te vinden!