MARUM – Nieuwe turnpakjes voor de meiden van de GYM academy in Marum! De fraaie toutfits zijn gesponsord door Logopediepraktijk Prins uit Harkema. Hier zijn wij als stichting heel erg blij mee, zo kunnen we vol goede moed aan het nieuwe wedstrijdseizoen beginnen! GYM academy is in september 2017 gestart met het geven van acrogym/ acrobatiek op alles niveaus en voor alle leeftijden. De lessen worden gegeven op woensdag en vrijdag van 15-17 uur aan de Poortweg 33 in Marum.