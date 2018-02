NOORDENVELD – Staatsbosbeheer organiseert zaterdag 10 maart een Haardhoutdag in de Kop van Drenthe. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Staatsbosbeheer waarbij geldt Op=Op. Het is nog niet bekend of de Haardhoutdag een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt binnen de Kop van Drenthe, maar daarover wordt nog gecommuniceerd.

Tijdens de Haardhout heeft Staatsbosbeheer voornamelijk essen boomstammen met eventuele bijmenging van amerikaanse eiken en berken stammen in de aanbieding. De boomstammen hebben een diameter van ongeveer 13-19 cm. en een lengte van ongeveer 2meter. De maximale afname per klant is 3 m³, tegen een verkooprijs van € 55,- p/m³.

Mocht u interesse hebben dan kunt u vóór 5 maart 2018 een mail sturen naar Albert Broekman, boswachter Publiek binnen de Kop van Drenthe. Hij is te bereiken via a.broekman@staatsbosbeheer.nl. Hierbij graag de volgende (persoons)gegevens doorgeven: Naam, adres, mailadres, telefoonnummer en het aantal gewenste m³ (max. 3 m³)

In verband met de voorjaarsvakantie zal er op maandag 5 maart weer contact met u worden opgenomen en weet u of u brandhout heeft kunnen verkrijgen. Als u nog vragen hebt n.a.v. voorgaande dan kunt u eveneens contact opnemen met de heer Albert Broekman. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-51312540 of per e-mail via a.broekman@staatsbosbeheer.nl.