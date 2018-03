Handen uit de mouwen voor NLDoet!

REGIO – Een lans breken voor vrijwilligers, het gebeurt eigenlijk te weinig. Het zijn vaak de noeste en stille krachten van een vereniging, organisatie of andere onderneming. Ook afgelopen week, tijdens de jaarlijkse NLDoet- dagen van het Oranjefonds, kwamen de handen van de trouwe vrijwilligers weer uit de mouwen. De Krant greep de kans aan om een rondje langs een aantal vrijwilligersacties in de regio te maken. Het resultaat: leuke ontmoetingen, een gezellige dag en bovenal een aantal schitterende foto’s!

De tocht langs de verschillende vrijwilligersacties, begon in Leek. In zorgcentrum Vredewold verzamelden een aantal organisaties zich om de bewegingstuin aan te pakken. Door achterstallig onderhoud is hier namelijk mos gevormd tussen het kunstgras. Een flinke klus, zo beamen de vrijwilligers. Vandaar dat er een flinke delegatie aanwezig is in de recreatiezaal van Vredewold. Het schoonmaakbedrijf van de Zijlen, Stichting Spinn, de dagopvang van zorgboerderij Oosterheerdt en GOM uit Leek steken de handen gezamenlijk uit de mouwen. Daarnaast verzorgt Twinkel de lunch en is wethouder Karin Dekker aanwezig namens het college van burgemeester en wethouders.

Het doel van de bewegingstuin is simpel: het laten integreren van mensen van de Zijlen en inwoners van Vredewold, door samen in de tuin te bewegen. Maar dan moet het kunstgras er natuurlijk wel picobello bij liggen. En dus is het werken geblazen! Wethouder Dekker geeft het goede voorbeeld. IJverig stort zij zich op het mos op de kunstgrasmat van de bewegingstuin. Met een krabber wrikt ze het mos los. ‘Leuk werk’, vindt ze. ’s Middags werd de opgeknapte bewegingstuin direct in gebruik genomen door mensen van de Zijlen en bewoners van Vredewold.

Ook in Roden zijn de acties van NLDoet goed zichtbaar. Neem nu het Scheepstrakabinet, waar enkele vrijwilligers van de Rabobank in Roden hun handen uit de mouwen steken. ‘Ieder jaar mogen wij de plaatselijke organisaties helpen tijdens NLDoet’, vertelt Alida, medewerker van de Rabobank. Samen met Bart-Peter is zij druk bezig met het maken van 3D-kaarten. Het lijm staat ze ondertussen dik op de vingers, wat weer eens wat anders is dan modder onder de nagels. Alida en Bart-Peter vinden het maken van de 3D-kaarten geen straf, maar benadrukken dat het nogal wat tijd in beslag neemt. ‘Je bent hier al gauw twee uur aan kwijt’, vertelt Alida. De kaarten worden verkocht voor een paar euro en de opbrengst gaat volledig naar het Scheepstra Kabinet.

Bij Havezate Mensinge is een zestal vrijwilligers bezig met het verfraaien van de tuin. Er wordt onderhoud aan struiken en gazon gepleegd, en er wordt blad geharkt. Een lekkere buitenklus dus. En dat alles natuurlijk op een mooie locatie, zo op het terrein van de parel van Roden.

Ook bij de Kledingbank in Roden staat nog wel één en ander te gebeuren. Jofien Brink vertelt over de werkzaamheden die hier jaarlijks tijdens NLDoet plaatsvinden. Daarvoor krijgt de Kledingbank ongeveer vierhonderd euro ter beschikking voor materiaal en dergelijke. Dat geld komt van het Oranjefonds, de initiators van NLDoet. Net als ieder jaar komt Elton BV uit Roden een handje helpen tijdens de landelijke vrijwilligersacties. ’s Middags is er soep voor de vrijwilligers, dat hebben ze immers wel verdiend.

MHC Roden mag niet uitblijven tijdens de vrijwilligerstocht door de gemeente. Zij hebben maar liefst een lijst van 50(!) klussen opgesteld. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, vandaar dat er ongeveer honderd vrijwilligers hun handen uit de mouwen zullen steken. Een eerste klus is het opknappen van het toegangshek op het sportpark. ‘Dat moet Bordeauxrood worden’, legt een vrijwilligster uit. Zodoende.

oet,