Handhaaft Demi Vogel haar titel als ‘Sporttalent van het jaar’?

RODEN/DRACHTEN – Nog maar 14 is ze, en al een prestaties op naam waar je U tegen zegt: Demi Vogel uit -tot voor kort- Nieuw Roden. Sinds een paar weken is ze samen met haar ouders, broer en zusje verhuisd naar Drachten. Reden: topsport. Demi acrogymt op hoog niveau, haar broer turnt op hoog niveau en haar zusje springt trampoline op topniveau. Ze trainen in Drachten en Heerenveen. Demi werd vorig jaar op het Sportgala van Noordenveld uitgeroepen tot Sporttalent van het jaar. Dit jaar is ze opnieuw genomineerd voor sporttalent. Of ze de titel op naam houdt, weet ze niet. “Ik heb gehoord dat er veel goede kandidaten zijn”, zegt ze tegen deKrant, die haar opzoekt tijdens een training in Drachten. Ze is Nederlands Kampioen Acrogym, pakte goud in Portugal, werd 10 van de wereld op het WK in China, achtste op het EK in Duitsland. En misschien opnieuw Sporttalent van Noordenveld. Zaterdag zullen we het weten, tijdens het Sportgala 2017, in de Pompstee in Roden. Demi live zien optreden? Zorg dan dat je van 20:02 tot 20:07 in de zaal zit!