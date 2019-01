Handje schudden en schouderklopjes op de nieuwjaarsborrel in het gemeentehuis

RODEN – Het is nat en donker in Roden. De parkeerplaats bij het gemeentehuis staat zoals ieder jaar weer vol. Ook rondom Het Wapen van Drenthe is er nog maar weinig ruimte te vinden. En dus parkeert de Ongenode Gast zijn bolide nabij de kerk. Voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Noordenveld heeft hij dat wel over. Want het is ons kent ons bij zulke aangelegenheden. En dan is het gauw gezellig…

Al bij binnenkomst is het aansluiten geblazen. Het is iets over acht en het college is begonnen aan het traditionele handjesschudden. In de rij treffen we Peizer gemeenteraadslid Richard Veurman, die spontaan begint over vroegere nieuwjaarstradities in Altena. Met enige weemoed denkt hij terug, zo blijkt. Na een kleine tien minuten in de rij te hebben gestaan, staat zowaar het eerste lid van het college voor de neus van de Ongenode Gast. Aan de ketting te zien is het burgemeester Klaas Smid. Even later zijn ook wethouders Kosters, Wekema, Westendorp en Ipema aan de beurt. Tot slot de (voor de gelegenheid) goedlachse gemeentesecretaris Marinus van der Wal.

Het grote rondkijken is dan begonnen. Om de tijd tot de jaarlijkse speech van de burgemeester te overbruggen, zit er niets anders op dan socializen. Bij de deur staat Mirjam Postma – vriendelijk als altijd – de bezoekers te verwelkomen. Boven treffen we Rolf Swart, Otto Huisman, Oeds Keizer en Wietze de Wind. Ook Jaap Spithost, Gerard Meijers, Robert Jan Meursing, griffier Werner Damman, Tineke Veldhuis, Roelof Pastoor, Marry Brink, Anita van der Noord, Tiemen Ensink, Reinder Auwema, Leo van der Heiden, Jannie Koops en Piet Luursema zijn er. Aanwezig zijn ook Harm Jan Danker (voorzitter VV Peize) en Albert Drenth (voorzitter VV GOMOS). Grote afwezige: Hans de Vries (VV Roden). Hij gelooft waarschijnlijk wel dat dat kunstgrasveld er zal komen.

Dan is het – om stipt half negen – tijd voor de speech van Smid. De burgervader dekt zichzelf vast in. ‘Ik hoop niet dat de verwachtingen al te hoog gespannen zijn’, zegt hij, om vervolgens in vogelvlucht het jaar langs te gaan. Te beginnen bij het eind. De jaarwisseling. Geen zichtbare schade, zo meldt hij. ‘Met mijn complimenten voor de hulpdiensten.’ Verder geeft hij aan ‘veraldereerd’ (Drents voor verbaasd) te zijn over berichtgeving van een krimpende gemeente. Een vertekend beeld, zoals men weet. De vertrekken van gevangenen en vluchtelingen liggen ten grondslag aan deze cijfers. Smid laat nog weten dat hij geraakt was door de verzakkingen in Roden en dat hij trots is op het raads- en coalitieakkoord. Daarbij wordt uiteraard gemeld dat de VVD niet aan het raadsakkoord heeft meegedaan. ‘Anders wordt Robert Meijer kwaad’, lacht Smid. Het bedrijfsleven in de gemeente krijgt nog een pluim en de burgemeester geeft aan zich iedere dag gelukkig te prijzen in Noordenveld te wonen. Daarmee zijn de hoogtepunten zo’n beetje wel besproken.

We gaan door met ronde twee van het socializen. Inmiddels hebben we Erik Baas, Frits Muller, Ans van Gastel, Jacob Dam, Anne Rozema en Albert Douwsma gespot. Beneden klonteren de politieke partijen samen. Het CDA is er met Harm Holman, Gerard Willenborg en Astrid Westra. We zien van de ChristenUnie onder andere Menne Kamminga en Geranda de Haan. Bij Gemeentebelangen staan Pierre Berghuis, Jeroen Kruims, Jarco Westerhof, Jan Kemkers, Jan Louwes, Hendrik Smeenge, Rianne Steendam en Wim Stroetinga. We zien Gerbrant Fennema, Frederik van Lookeren Campagne en Marjolein Bos van D66. Ook aanwezig: vader en zoon Darwinkel. Van Lijst Groen Noordenveld (volgend jaar vieren ze hun tienjarig jubileum als partij) zien we Henk Koekkoek en Femke Knoop. De maffiosi van Volksvermaken zijn ook van de partij. Lammert Kalfsbeek, Albertus Lieffering, Peter Hut, Irwig de Vos, Jan Herman Kunst en Wim Oosterhuis staan veilig bij de bar. In het voorbijgaan treffen we nog Roelof Smeenge, Richard Gerding, Martin de Koning en Jan Timmer. De Ongenode Gast is zo langzamerhand de tel kwijt geraakt en besluit er een eind aan te breien. Bij de kapstok is het zoeken geblazen. Als ondergetekende meer dan vijf minuten naar zijn jas zoekt, komt hem dat op veel hoongelach van raadsleden Richard Veurman en Rikus Koopman te staan. En och, wat vinden ze het grappig. ‘Kijk maar uit. Volgende week weer een raadsvergadering. Jullie liggen onder een vergrootglas’, hoor je de Ongenode Gast mompelen bij het verlaten van het gemeentehuis…..

Wat: nieuwjaarsbijeenkomst Noordenveld

Wanneer: maandag 7 januari

Hoe laat: 20:00 uur