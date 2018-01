Handjesschudden, mooie beloften, nog één keer Reint-Jan; een inspirerende avond voor de Ongenode Gast

NORG – Afgelopen week werd in Hotel Karsten te Norg het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne van Gemeentebelangen Noordenveld. Een avond in het teken van de ‘partij van de groene sjaals’ die ook in maart dit jaar weer de grootste partij van Noordenveld hopen te worden. Tijdens de bijeenkomst bogen de aanwezigen zich over het verkiezingsprogramma en de aanstaande campagne. Een goed moment voor de Ongenode Gast om even binnen te vallen.

Dat deed hij iets te laat. Wim Stroetinga – wie kent ‘m niet? – was immers al begonnen aan zijn openingswoord. Hij merkte de binnenkomst van de Ongenode Gast op, verwelkomde hem en legde hem direct een spreekverbod op. Grappig bedoeld, uiteraard. Althans, dat hopen we dan maar. Voor Wim Stroetinga is spreken voor een groep mensen een tweede natuur geworden. De bobo pur sang heeft in zoveel besturen en commissies gezeten, dat hij zelf de tel inmiddels ook kwijt zal zijn.

Onder de aanwezigen zien wij ex-wethouder Reint-Jan Auwema, Jeichien Martens, Rik van der Es, Richard Veurman, wethouder Henk Kosters en Jos Darwinkel. Zo maar een greep uit de aanwezigen in de fraai beklede zaal van het inmiddels verkochte Hotel Karsten.

Na het openingswoord van Wim, is het de beurt aan Gea Akker. Zij verzoekt alle aanwezigen hun handtekening te zetten op een formulier. Dat hebben ze al eens eerder moeten doen, om aan te geven dat ze akkoord zijn met hun plaatsing op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen. Maar nu blijkt dat het adres van nummer twee op de lijst – Jos Darwinkel – niet juist is genoteerd. In het bureaucratische Nederland betekent dat maar één ding: de lijst moet opnieuw worden ingediend, mét alle handtekeningen.

Na de mededelingen van Gea, was het de beurt aan de programmacommissie onder leiding van Rikus Koopman en Kirsten Ipema. Zij vertelden over het conceptprogramma wat na maanden overleg – de commissie begon in november 2017 met het opstellen van het programma – uiteindelijk hier gepresenteerd wordt. ‘De vergaderingen in de schuur van Hendrik Smeenge waren zeer interessant. Vaak werd er stevig gediscussieerd maar het was ook gewoon gezellig’, zegt Rikus. ‘Daarnaast kan ik de droge worsten van de familie Smeenge zeker aanraden.’

Nadat de programmacommissie in vogelvlucht het plan heeft doorgenomen, is het tijd voor een aantal vragen uit de zaal. Jan Koolen en Lammert Woldman laten van zich horen. Laatstgenoemde hamert op het gebruik van ‘Jip & Janneke- taal’, een bekend fenomeen in de gemeenteraad. Astrid van der Boogh, nummer 26 op de lijst, vindt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen goed gelukt, maar vindt dat de grootste partij van Noordenveld zichzelf wel wat meer op de borst mag kloppen. ‘We mogen best uitstralen dat wij de grootste partij zijn’, vindt zij. Over die opmerking wordt even nagedacht. Rikus Koopman wijst op de slogan van de partij: ‘Bekend als gewoon, gewoon bekend!’. Daarmee is de kous af.

Er wordt een kleine pauze ingelast, waarbij eenieder even de benen strekt en wat te drinken haalt. De aanwezigen maken een praatje, babbelen nog wat over het programma of houden de gesprekken meer op de vlakte. Jarco Westerhof, één van de jonge gezichten en de nummer 10 van de lijst, is aanwezig. Ook Jan ten Hoor, Ryanne Meijer, Thomas Blinde, Jan Kemkers, Albert Gelling, Rolf Swart (als enige met een groene sjaal) en Marry Brink zijn aanwezig. De Ongenode Gast heeft ondertussen een gesprek met fysiotherapeute – en nummer 49 op de kieslijst – Aaltje Bron aangeknoopt. Aaltje steekt haar mening vanavond niet onder stoelen of banken. Ze heeft dan ook recht van spreken. In de jaren ’80 zat ze acht jaar lang in de gemeenteraad van Noordenveld, alvorens ze zich volledig op haar praktijk ging richten. Een vrouw met ervaring dus, die nog eens een hachelijk moment kende in het oude gemeentehuis. Het kwam er uiteindelijk op neer dat ze via het keukenraam het voormalige huis van de Noordenveldse democratie moest verlaten. Een hilarische anekdote.

Na de pauze is er nog tijd voor een bedankje aan het adres van oud-wethouder Reint-Jan Auwema die in november 2017 afscheid nam van het college. Hij bedankt Gemeentebelangen voor de steun en het vertrouwen, en spreekt van een mooie club mensen.

Tot slot het woord aan Rik van der Es, die namens de campagnecommissie de compleet vernieuwde site van Gemeentebelangen presenteert. De zaal telt af van tien naar één, waarna een middels een filmpje de site wordt gepresenteerd. De campagne van Gemeentebelangen is begonnen.

Wat: Start verkiezingscampagne Gemeentebelangen

Wanneer: Maandag 15 januari

Hoe laat: 20:00 uur