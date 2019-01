TOLBERT – Hanneke Pater uit Tolbert viert 50! En dat zal niemand zijn ontgaan. Een enorme Sara-pop sierde de voortuin van haar woning in Tolbert. ‘Bij velen is ze wel bekend, ze staat graag voor een ander klaar. Zaterdag was het haar dag, Hanneke zag deze dag Sarah. Zoals Hanneke houdt van feesten, werd dit jubileum ook uitbundig gevierd’, aldus Geesje Pater die deze woorden stuurde naar de redactie van de Krant.