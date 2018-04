Hans Coenen, voorzitter Adviesraad Duurzaamheid

‘Ik ben door wethouder Jos Huizinga, met goedkeuring van het college, gevraagd om voorzitter te worden van de zojuist opgerichte Adviesraad Duurzaamheid. Dat sprak mij direct aan. Zelf ben ik werkzaam bij de GasUnie, waarvoor ik directeur Business Development ben. Ik hou mij vooral bezig met energietransitie-projecten. In totaal nemen wij met elf man zitting in de Adviesraad: tien leden en één voorzitter.

Binnenkort hebben wij de allereerste bijeenkomst van deze raad. Dit zal in een informele setting bij mij thuis gebeuren. We gaan eerst even kennismaken. Zo zien wij wat ieders motivering is en kunnen we werkafspraken maken.

Duurzaamheid is ontzettend belangrijk. Ik ben zelf niet per se een duurzaamheidsgoeroe, maar let wel op hoe ik mijn steentje bij kan dragen. Duurzaamheidsmaatregelen in en om het huis, maar ook het hergebruik van materialen is hierin belangrijk.

Met de adviesraad hopen we bij te dragen aan een beweging die op gang komt. Het zou mooi zijn dat steeds meer mensen het belang van duurzaamheid inzien, en dat de gemeente ook daadwerkelijk iets doet met onze adviezen. De gemeente Noordenveld is namelijk zeker geen koploper als het aankomt op duurzaamheid. Het is ook niet zo dat we achteraan lopen, maar er valt zeker nog winst te behalen.

Het mooie aan deze raad, is dat we veel verschillende achtergronden hebben. Die breedte is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren onder de inwoners. Ik zal de leden van de Adviesraad absoluut vragen om ideeën vanuit de bevolking op te pikken en mee te nemen.

Of ik de leden van de raad ga vragen om op fiets naar de vergaderingen te komen? Nee, dat niet. Maar ik vind wel dat we een voorbeeldfunctie hebben. Het goede voorbeeld geven is heel belangrijk, dus ik zou het onze leden zeker niet afraden!’