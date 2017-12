Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

Deel 3: Hans de Vries, voorzitter V.V. Roden

‘Het was een bewogen jaar’, vertelt Hans de Vries, de alom bekende voorzitter van V.V. Roden. ‘Net als ieder jaar weer boordevol hoogte- en dieptepunten. Op persoonlijk vlak zie ik de terugkeer van mijn dochter als een groot hoogtepunt. Zij heeft een hele tijd in Zuid-Afrika gezeten, en als vader ben je natuurlijk ontzettend blij als ze weer terugkeert. Een ander hoogtepunt vond ik het debuut van mijn zoon in het eerste van V.V. Roden. Hij debuteerde toen hij pas zestien jaar was, en zit nog steeds regelmatig bij de eerste selectie. Als vader ben je dan heel trots. Op sportief gebied vond ik de wedstrijd tegen V.V. Peize ook absoluut een hoogtepunt. Dat was echt een feestje.’ Hans glundert bij het vooruitzicht op de volgende ontmoeting met Peize, al zal die pas in april 2018 plaatsvinden. Hans, voetbaldier bij uitstek, is sowieso ontzettend blij met de competitie. ‘Met GOMOS, Peize en Roden in één competitie, hebben we natuurlijk een aantal fantastische derby’s. Daarbij doen alle drie de ploegen het goed, al had Peize een moeizame start van het seizoen. Ik vind dat we trots mogen zijn op de drie clubs en kijk vooruit naar de derby’s. Ik baalde bijvoorbeeld ontzettend toen Roden-GOMOS werd afgelast. We hadden alles al geregeld, maar het veld was gewoon te slecht. Ik was er op dat moment zó klaar mee. Weet je wat het is? Je regelt als club heel veel, kijkt er al weken naar uit en je kunt als club een mooi zakcentje verdienen. Als het dan wordt afgelast, is dat zuur. Maar goed, het veld liet het écht niet toe.’

Het afgelasten van Roden-GOMOS mag voor Hans dan een dieptepuntje van 2017 zijn, het valt in het niet bij het overlijden van zijn zwager. ‘Hij was pas 52 toen hij dit jaar kwam te overlijden. Dat was en is voor de hele familie erg zwaar. Ik mis hem ontzettend’, bekent Hans. Ook het overlijden van clubicoon Piet de Wit viel hem zwaar. ‘Al was ik erg trots op de manier hoe wij als V.V. Roden dat hebben opgepakt. Piet had geen familie en woonde praktisch op het voetbalveld. Als wij als club niets hadden geregeld, zou hij ergens in Groningen in een hoekje op een begraafplaats komen te liggen. Wij hebben ons toen als vereniging ingezet, zodat hij een mooi en dik verdiend afscheid kreeg. Of het tekenend is voor V.V. Roden? Nu wel, al is het clubgevoel wel eens anders geweest. Maar de laatste tijd zie je dat dat gevoel juist weer wordt aangewakkerd. Dat is goed om te zien.’

De actiedag van V.V. Roden, was een hoogtepunt voor de club. ‘We wisten qua omzet niet wat we konden verwachten en waren met ruim elfduizend euro blij verrast. Voor de aankomende jaren liggen er nog een aantal plannen rondom de club. Zo willen we de tribune en de kleedkamers van de tribune aanpakken, en is een kunstgrasveld een hele grote wens. Voor volgend jaar hoop ik dat wij een periodetitel pakken, zodat we nacompetitie voor promotie kunnen spelen. Ik heb er vertrouwen in dat dat met Harry Zwiers aan het roer gaat lukken.’

Op de vraag of Hans nog persoonlijke voornemens heeft, reageert hij geheimzinnig. ‘Ik ben geen man van voornemens, als er iets op mijn pad komt, doe ik het gewoon. En als ik voornemens had, zou ik ze niet aan de Krant vertellen’, lacht hij.

De Mok geeft hij door aan Harm Jan Danker, voorzitter van V.V. Peize.