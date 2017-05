Hans de Vries

Voorzitter VV Roden

‘Natuurlijk viel het resultaat zondag tegen. Liep het anders dan we gehoopt hadden. Maar goed, we hebben nog de nacompetitie en de selectie is mentaal sterk genoeg zich daar op te richten. Verder kunnen we als vereniging echt terugkijken op een mooie week. Alles stond in het teken van de derby en we hebben er samen met alle vrijwilligers iets moois van gemaakt. Natuurlijk weeg je af of je extra activiteiten moet organiseren. Vraag je je af of het niet allemaal teveel is en er extra druk op de ploeg komt. Aan de andere kant: dit was voor de club een dag om ook wat extra geld in de kassa te krijgen. Het weer werkte geweldig mee en ik denk niet dat onze inspanningen er debet aan geweest zijn dat het bij 1-1 gebleven is. Ja, er is hard gewerkt. In de week voor het duel al, en zeker de laatste dagen voor zondag. Zaterdag is de hele dag keihard gewerkt aan de inrichting van het horecaplein. Met man en macht. Ze stonden er gewoon zaterdagmorgen om 08.00 uur, hoor. Geweldig dat we zoveel mensen hebben die willen helpen. Ook zondag was het vroeg dag, waren we er weer rond 07.30 uur. We hadden Eltjo geboekt, er was een springkussen en bovendien hadden we ook nog een sponsorbijeenkomst voor de wedstrijd. Daar kwamen toch ook weer tachtig sponsoren op af, zoals die bijeenkomsten altijd goed bezocht worden. We hebben ons geldschieters een lunch aangeboden en trainer Harry Zwiers blikte vooruit op de wedstrijd. Dat was leuk, dat was goed. Rondom was alles prima in orde, jammer dat we niet gewonnen hebben. Je hebt echter niet alles zelf in eigen hand.

Nu al kunnen we als vereniging terugkijken op een mooi jaar. De kantine is prachtig, de oversteek is veiliger en we zijn trots op onze nieuwe kleedkamers. De hoofdmacht presteerde goed en ook de jeugdafdeling staat er goed op. We hebben veel vrijwilligers én we hebben een nieuwe trainer voor het tweede elftal weten vast te leggen in de persoon van Walter Waalderbos. Dat hebben we zondag bekend gemaakt en daar zijn we ook heel blij mee. Daarmee geven we ook het tweede een mooie impuls. En nee, ik ben geen succes-voorzitter. Dit is niet allemaal ‘door mij’. We doen het samen hier en het afgelopen jaar zijn heel veel mooie dingen samengevallen. Overschat mijn rol dus niet. Trots ben ik wel. En echt, als club hebben we nog steeds heel veel wensen en beseffen we ons ook dat het op allerlei gebieden nog veel beter kan.’