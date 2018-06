Haringhappen met Roder prominenten

RODEN – ‘Something smells fishy in here’, zouden de Engelsen zeggen. Dat was zeker van toepassing in ’t Wapen van Drenthe, waar vorige week het eerste vaatje haring in de gemeente Noordenveld werd geveild. Net als voorgaande jaren kwam de opbrengst weer geheel ten goede aan een goed doel. Dit jaar: Spelweek Noordenveld. De Ongenode Gast kwam langs, proefde van de Hollandse Nieuwe en voelde zich als een vis in het water.

Eenmaal aangekomen bij ’t Wapen van Drenthe blijkt dat zij – naast hun café-restaurant-hotel – ook gerust een camping kunnen beginnen. Met zoveel haringen kun je immers genoeg tenten opzetten. Flauw natuurlijk, maar aan dergelijke woordgrappen ontkom je niet. In de achterste zaal van ’t Wapen van Drenthe, wordt de Ongenode Gast begroet door Bertjan Stadman van Cruwijn. Samen met ’t Wapen van Drenthe en ’t Vishuys is hij de drijvende kracht achter dit jaarlijks terugkerend evenement. Voor de gelegenheid heeft Cruwijn een speciale korenwijn beschikbaar gesteld. Het betreft korenwijn van het merk ‘De Borgen’. ‘Zachter dan de doorsnee korenwijn’, zo laat Bertjan weten.

Naast Bertjan, behoort ook Bart de Vries tot het welkomstcomité. Mark Kooistra is ondertussen druk bezig met het bereiden van de haringen. In de zaal zien we verder Jan Willem van der Woude, die als notaris er op toeziet dat alles in goede banen wordt geleid. Dat levert meestal geen problemen op, zo laat hij weten. Wél een wijziging ten opzichte van vorige jaren. Na negen jaar geen Pieter van den Bosch als veilingmeester. Lammert Kalfsbeek neemt deze taak over.

Het is half acht geweest, maar erg druk is het nog niet in ’t Wapen van Drenthe. Ronald Nihot pingelt wat op zijn gitaar. De meeste gasten druppelen zo tegen achten binnen, wanneer de veiling écht van start gaat. Voor de Ongenode Gast dus alle tijd om alvast een visje te proberen. En dat is een goed idee. De Hollandse Nieuwe smaakt weer heerlijk.

Terwijl de haringen er al lekker inglijden, druppelen er steeds meer bekende gasten binnen. Rieks Perdok en Otto Huisman, bijvoorbeeld. Maar ook Cor van der Steeg, Albertus Lieffering en Anne Rozema. De hele Volksvermaken-school dus. Het is Astrid Nijboer die namens de Spelweek Noordenveld het woord opent. Zij laat er geen gras over groeien en vertelt kort en bondig wat de Spelweek precies doet. Boter bij de vis, zullen we maar zeggen.

Vervolgens gaat de veiling beginnen. De eerste minuten – het moet gezegd – lijkt Lammert als veilingmeester nog een beetje als een vis op het droge. Maar al gauw krijgt hij er aardigheid in. Zijn gezouten opmerkingen brengen bij velen een lach op het gezicht. Desondanks gaat het qua biedingen nog niet zo rap. ‘Het is vlees noch vis’, zo klinkt het uit de zaal. Bij 180 euro stelt de veilingmeester voor om even een drankje te doen. Dat blijkt een goed idee, want na een onderbreking van vijftien minuten gaat het opeens een stuk rapper.

RodenAl snel wordt het bedrag van vorig jaar – toen ging het vaatje haring er voor vijfhonderd euro uit – aangetikt. Emiel van der Heide (Intersport Superstore Roden) en Hans Wever voeren een prestigestrijd en bieden tegen elkaar op. Het is hierdoor wel duidelijk dat de vis vanavond duur betaald wordt. Het gaat Hans desondanks niet snel genoeg. Hij gaat opeens van 625 naar 750 euro. ‘Het wordt wat langdradig’, veronderstelt hij. Zijn bod wordt echter afgewezen. Tegen de regels. Uiteindelijk wordt het bedrag alsnog gehaald en gaan de twee kemphanen onvermoeibaar door met hun strijd. 800, 900 en uiteindelijk – jawel! – duizend euro. Omdat het duidelijk is dat beide heren niet los zullen laten, stellen zij voor om het vaatje haring te delen. Een nobel voorstel, maar ze vissen achter het net. Notaris Van der Woude is namelijk streng: er kan maar één iemand winnen. Aangezien beide heren niet bereid zijn om meer dan duizend euro – sowieso al een spectaculair bedrag – te geven, wordt het vaatje haring op een bijzondere manier verloot. Het oud-Hollandse kop of munt. Bloedstollend spannend. Wanneer het muntje de goede kant opvalt voor Hans Wever, is daar even de teleurstelling bij concurrent Emiel van der Heide. Toch is er plaats voor sportiviteit. De heren geven elkaar een hand en besluiten samen op de foto te gaan. Zo kan het dus ook. Je hoeft elkaar niet altijd voor rotte vis uit te maken.

Uiteindelijk wordt de cheque uitgereikt en blijkt dat er een recordbedrag van maar liefst 4.045 euro is opgehaald voor Spelweek Noordenveld. Hiermee bouwen zij een buffer voor de komende jaren op, al heeft de Spelweek absoluut nog behoefte aan sponsoren. Lammert Kalfsbeek is in ieder geval blij met het record dat dit jaar verbroken is. De veilingmeester vist naar complimenten, al is het vooral aan Hans en Emiel te danken dat er zo’n fantastisch bedrag is opgehaald.

Wat: Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Wanneer: Donderdag 13 juni

Hoe laat: 19:30 uur