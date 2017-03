Harm en Roelof in de Brinkhof

NORG – De Culturele Raad Norg houdt zondag 2 april vanaf 11.15 uur een koffieconcert in de Brinkhof met medewerking van Harm en Roelof. Samen maken ze al dertig jaar cabaret zoals alleen zij dat kunnen. In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof één en ander te relativeren en dat op geheel eigen wijze: muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. Een feest der herkenning dus, zeker ook voor mensen die geen Drents spreken. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Wereldwinkel in Norg en Leek, Daan Nijman in Roden en via tickets.daannijman.nl.