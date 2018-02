Harm Sipma 60 jaar lid PKV ’t Hollandertje

LEEK – Tijdens de jaarvergadering afgelopen week werd Harm Sipma uit Leek in het zonnetje gezet voor zijn 60 jarig lidmaatschap van kleindierenvereniging ’t Hollandertje uit Leek. Sipma was ruim 40 jaar daarvan actief in het bestuur. Enkele jaren geleden werd hij al erelid van de vereniging.

Voor de vereniging was hij daarnaast vele jaren tatoeëerder van konijnen en ringen commissaris voor de hoenders. Ook was veel tentoonstellingsmateriaal bij hem opgeslagen en maakte hij deze dingen voor de club, kortom een liefhebber in hart en nieren en altijd ondersteund door zijn vrouw Ellie.

Harm is nog steeds actief als fokker van konijnen. Momenteel heeft hij onder andere Nederlandse hangoordwergen en kleurdwergen , de wat kleinere rassen. Vroeger lag zijn hart bij de Weners waarmee hij op diverse shows diverse prijzen in de wacht heeft gesleept. Voorzitter Rick Roelfsema overhandigde Harm een gegraveerde pen en een bos bloemen als blijk van waardering voor zijn trouwe lidmaatschap aan de vereniging.