Harm Soegies presenteert nieuw boek

NORG – Twee jaar na het succesboek Met de klink in de haand – meer dan 750 verkocht – verschijnt een tweede boek met verzamelde columns van Harm Soegies uit Peest. Onder de titel Wa’k je vertellen wil doet de schrijver uit Peest verslag van zijn belevenissen. De presentatie van het boek is op woensdag 28 november om 14.00 uur in Coop Spithost Westeind 3 in Norg.

Harm Soegies kijkt, onder andere vanuit Canada, ver over grenzen naar traditie, opvoeding, sport, seks, relaties, politiek, dieren en naar echtelijke wederwaardigheden. Altijd klaar voor een glimlach.

Wa’k je vertellen wil telt 222 pagina’s en verrast de lezer met 104 colums uit 2015 – 2016.

Wa’k je vertellen wil is een uitgave van Ter Verpoozing in Peize. Het boek is bij de auteur harosoegies@hotmail.com (tel. 0592-613210) en bij Coop Spithost te koop voor 12,50. Tijdens de presentatie geldt de speciale prijs van tien euro.