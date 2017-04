Harriet erg blij met fiets van De Fiets

RODEN – De Fiets in Roden hield in februari een like- en winactie via Facebook met – uiteraard- een fiets als hoofdprijs. Onlangs vond de loting plaats. De actie was zeer geslaagd en er deden erg veel mensen aan mee. Na loting won Harriet Baving uit Roden. Zij heeft de fiets inmiddels opgehaald en is daar bijzonder blij mee. De Fiets in Roden is overigens verbouwd en omgetoverd tot een prachtige Giant Store. De focus ligt voornamelijk op Giant vanwege hun prachtige assortiment en een hoge kwaliteit. Dat dit een goede keuze is geweest, blijkt maar weer want de Giant is voor de tweede keer op rij gekozen tot E-bike van het jaar. Verder houdt De Fiets de populaire Cortina fietsen in het assortiment gehouden. Ook de nieuwe collectie komt erg goed uit in de nieuwe winkel. Ook heeft De Fiets de nieuwe onderhoudslijs voor de fiets van het merk Muc-Off, zoals kettingolie, siliconenspray, poetsmiddel, protection maar ook een complete starterskit. Bij De Fiets draait alles om de klant. In de werkplaats is de fiets in goede handen en de fiets wordt met uiterste zorg en met uitsluitend kwaliteitsonderdelen gerepareerd. Gestreefd wordt om de fiets binnen een werkdag weer klaar te hebben, uiteraard staat er altijd een leenfiets klaar.