Harro en Anouk op zoek naar nieuwe uitdaging

RODEN – Harro en Anouk, bekend van Cuisinerie Mensinge, gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. ‘In 2005 was onze eerste kennismaking met Landgoed Mensinge en inmiddels is ons bedrijf geschikt voor lunch, diner, koffie en thee en sinds 1 april 2015 hebben we twee diner- en bedkamers. Voor ons de kers op de taart’, zeggen Harro en Anouk. ‘Nu zijn we op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar de eerste uitdaging zal toch echt zijn om meer tijd door te brengen met ons gezin, familie en vrienden. We doen ons werk samen met ons team nog steeds met heel veel plezier, maar zijn dus wel op zoek naar opvolgers die net als wij met hart en ziel dit bedrijf willen gaan runnen. We weten dat het vinden van geschikte opvolgers tijd kost. Tot die tijd kan iedereen nog steeds bij ons terecht. We gaan dus zeker niet sluiten.’