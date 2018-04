Harro en Anouk vliegen uit

RODEN – Een memorabel moment gisteren, in Cuisinerie Mensinge. Harro en Anouk beleefden namelijk hun laatste werkdag. Voor de allerlaatste keer bereidde Harro in de Cuisinerie het allerlaatste Paasmenu. “Een emotionele dag? Valt mee”, vertelt Anouk. “We zitten al een tijd in de rollercoaster. Je leeft toe naar dit moment. Wat wel aangrijpt zijn de lieve berichten van gasten. De persoonlijk briefjes en kaarten. De bloemen en leuke attenties waaronder we bedolven zijn.” Harro vult aan: “We hebben dit 12 jaar met ontzettend veel plezier gedaan. Op een gegeven moment is het tijd voor iets nieuws. Twaalf jaar lang was dit onze gouden kooi. Een heel mooie hoor. Wel eentje waarmee je dag en nacht bezig bent. We hebben de hotelkamers gerealiseerd. Zaak is nu de Cuisinerie te continueren. Daar zat voor ons onvoldoende uitdaging in. Wat we nu gaan doen? Geen idee nog. We gaan eerst eens genieten van de extra lange vakantie die we nu hebben. Lekker met elkaar Europa in trekken. De tijd nemen om iets te bekijken. Daarna zien we wel weer.”