Havengebouw Nienoord bemand door cliënten De Zijlen

LEEK – De Haven van Nienoord heeft een nieuwe Havenmeester: cliënten van De Zijlen waken over de haven aan de rand van Nienoord. Sinds een ruime week runnen zij het spiksplinternieuwe havengebouw en het terras aan het uiteinde van het Leekstermeer. Eén ding is zeker: je vers bereide broodje smaakt goddelijk op het terras met het mooiste uitzicht van Leek.

Cliënten van De Zijlen glunderen terwijl ze de drankjes vanaf een dienblad uitserveren aan terrasbezoekers. Helemaal als ze worden overladen met complimenten over de nieuwe entourage. Een tijd geleden vroeg de gemeente Leek of de Zijlen het takenpakket van hen wilde overnemen, vertelt locatiehoofd werk- en dagbesteding Helga Zuidema. “De gemeente had geen havenmeester meer. En dan is het lastig in stand te houden. Een havenmeester moet hier iedere dag zijn. Er is behoefte aan een aanspreekpunt”, vertelt Zuidema. Die direct enthousiast was over het plan. “Natuurlijk, er moest een hoop gebeuren. Wil je het goed doen, moet je er een dagbestedingslocatie van maken. Daar was het havengebouw in die staat niet geschikt voor. Zo was er geen verwarming en was het gebouw niet geïsoleerd. Daarom hebben we er een heel nieuw pand op gezet. De gemeente heeft mee gefinancierd in de sanitaire voorzieningen voor passanten en we ontvangen een kleine bijdrage voor het havenmeesterschap. Voor de rest moeten we ons zelf bedruipen. Deels met de zorginkomsten en met de inkomsten uit de horeca. Verder doen we hier klussen voor lokale ondernemers. Dankzij de extra ruimte hierachter kunnen cliënten tussen de bedrijven door allerlei klusjes doen. Ze vullen zakjes voor de middenstand, of stellen pakketten samen. We zijn nog op zoek naar andere kleine klussen. Betekenisvol werk, dát is ons motto!”, lacht Zuidema.

De Zijlen werkt ook samen met Kanonvereniging Lettelbert. “Samen verzorgen we schoolreisjes. Echt een ontzettend leuke samenwerking. Vanuit de kanoclub vertrekken scholieren per kano naar de haven waar wij voor een heerlijk arrangement zorgen. Dat soort dingen willen we in de toekomst vaker doen. We hebben hier zoveel mogelijkheden. Ook in de winter zijn we open. Fungeren we als een ontmoetingsplek voor passanten, wandelaars én voor bewoners aan de rand van de haven. Sommige mensen zijn alleen en ontmoeten elkaar op het terras. Gewoon voor een kop koffie en een praatje. Dat het havengebouw de winter dicht ging, vonden ze ontzettend jammer. Nu kunnen ze hier voor het eerst ook in de winter terecht. Voor een lekkere kom soep of een broodje. We hebben hier ook een sociaal-maatschappelijke functie.”

Vooral voor de cliënten zelf is het heerlijk om te werken in de haven van Nienoord. Ze zijn trots. Trots omdat ze mee tellen. Er toe doen. Verantwoordelijkheid hebben. “Dat is het speerpunt van De Zijlen: participeren in de maatschappij. De cliënt krijgt een gezicht in de plaats waarin hij woont. We timmeren met De Zijlen ongelofelijk aan de weg. Dat zie je niet altijd. En dit is juist wél zichtbaar. Daar zijn we trots op.”

Iedere dag is er een vaste bezetting van 5 cliënten van De Zijlen, inclusief een begeleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht van de haven, het innen van liggeld, het toewijzen van ligplaatsen en zijn het aanspreekpunt voor alles wat er rondom de haven gebeurt.