Hayo Wit, voorzitter Werkgroep Alarmering Noordenveld

‘Ik weet nog dat mijn buurvrouw destijds getipt werd door een vriendin van haar. Werkgroep Alarmering Noordenveld zocht nog een voorzitter en blijkbaar was dit erg moeilijk te regelen. Ik dacht er even over na, maar zei al gauw ‘ja’. Niet alleen is het een tijdsbesteding, het is ook nog een hele nuttige tijdsbesteding. Deze werkgroep maakt zich namelijk sterk voor de alleenstaanden in de gemeente Noordenveld. Het betreft hier voornamelijk de wat oudere mensen; zij zijn uiteraard kwetsbaarder en om een gevoel van veiligheid te creëren bieden wij een systeem aan om direct buren of familieleden te alarmeren bij een mogelijk ongeval. Het systeem werkt vrij eenvoudig. De mensen die hier op aangesloten zijn, krijgen een zendertje om hun hals of pols. Wanneer zij bijvoorbeeld struikelen en daardoor niet meer bij de telefoon kunnen komen, dan kunnen zij op het knopje van de zender drukken. Er gaat dan een alarm naar de centrale in Beilen. Wij stellen verplicht dat eenieder minstens twee familieleden of buren aanmeldt als een soort ‘wacht’. Zij krijgen dan een seintje vanuit de centrale en kunnen hierop direct reageren. Daarnaast worden wij nog geholpen door de Buurtzuster. Wanneer het nodig is, kunnen zij direct de hulp verlenen die de hulpbehoevende nodig heeft. Daarnaast beheren zij de sleutelkast van alle mensen die aangesloten zijn in Noordenveld. Dit zijn er inmiddels 243! Ons team van vrijwilligers bestaat uit twee verschillende ‘teams’. Een technisch team en een intake-team. De eerste zorgt dat alle technische middelen en dergelijke in orde zijn. Het intake-team gaat naar de mensen toe, informeert naar hun situatie en bespreekt de mogelijkheden. In totaal werken wij met twaalf personen in deze werkgroep. Dit doen we allemaal kosteloos en op vrijwillige basis. Hierdoor betaald iemand die aangesloten wordt ook maar twaalf euro per maand! Daarnaast is het werk gewoon erg dankbaar. Wanneer je bij mensen die aangesloten zijn over de vloer komt, dan merk je de dankbaarheid van die mensen. Daarnaast is het voor de kinderen van de mensen ook een hele geruststelling; het zorgt als het ware voor een stukje gemoedsrust. Ik ben onze vrijwilligers, de Buurtzuster en WIN dan ook erg dankbaar. Zonder hen was dit namelijk nooit gelukt!’