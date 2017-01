Healthy Ageing Tour start in Leek en Grijpskerk

LEEK – De organisatie van de Healthy Ageing Tour heeft het etappeschema gereed voor de komende editie van 5 tot en met 9 april. Het gaat om zes etappes voor de elite-vrouwen en vier voor de junior-vrouwen. Startpunt voor de tour is voor beiden Leek, eindpunten zijn de gemeente Oldambt (juniores) en het Duitse Waddeneiland Borkum (vrouwen). De Healthy Ageing Tour, die gesponsord wordt door de energiewacht, is een UCI etappewedstrijd voor vrouwen die van 5 tot en met 9 april wordt verreden.

Healthy Ageing Tour is de nieuwe naam voor het wielerevenement. In 2016 bonden de beste acht vrouwenploegen van de wereld de strijd aan in de etappekoers voor vrouwen. Oud-wereldkampioen tijdrijden, Ellen van Dijk, won het eindklassement. In de afgelopen edities stonden wereldtoppers als voormalig Olympisch en wereldkampioene Marianne Vos, wereldkampioene Lizzie Armitstead en de latere Olympisch kampioene Anna van der Breggen aan het vertrek. Alle informatie is te vinden op de nieuwe website www.healthyageingtour.nl