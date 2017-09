‘Heel eerlijk? Het liefst zou ik deze wedstrijd winnen, ik hou nu eenmaal niet van verliezen’

Jan Willems van Alida’s Smulpaleis over de nominatie voor de Ondernemersprijs

RODEN – Stiekem had Jan Willems vorig jaar al gehoopt op een nominatie voor de Ondernemersprijs van Noordenveld. Het smulpaleis van Jan en zijn Alida werd namelijk nummer één in de Cafetaria Top 100. De allerbeste snackbar van Nederland dus. Het was zelfs 13 jaar geleden dat een bedrijf uit het noorden überhaupt in de top 5 stond. En wat was het leuk geweest dat dat ook de commissie van de Ondernemersprijs niet was ontgaan. Maar niet getreurd hoor, lacht Jan. “Prachtig dat we nu wél genomineerd zijn.”

Het regent prijzen in de zaak die allang niets meer weg heeft van een snackbar. Al een paar jaar achter elkaar ging Alida’s Smulpaleis er vandoor met de publieksprijs van de Cafetaria Top 100 en scoorden een prominente plek in de Terras Top 100. Dat valt op. “We doen hier dingen die in een restaurant thuishoren. Een voorbeeld? We serveren verse hamburgers van 100 procent rundvlees uit eigen dorp. En onze hotdogs halen we bij Slagerij Boersma uit Grijpskerk, afkomstig van Fries Friberne varkens. Die varkens zijn gefokt op het Gaasterland. Gevoed met eikels en verse knoflook. Allemaal eerlijke, fijne producten. We zijn een fast casual restaurant. Je kunt hier een frietje halen, maar ook gezellig uit eten”, vertelt Jan die trends opspeurt in landen als Amerika en Engeland. “Ik houd altijd mijn ogen goed geopend. Kijk continu naar anderen. ‘Kan ik er hier iets mee’, vraag ik me dan af. Soms voeren we het door, soms laten we het liggen. Laat de meute het maar doen. Maar ik doe het niet alleen hoor. Onderschat onze jeugd niet. Steffan is degene die de verse hamburgers er doorheen heeft gedrukt. Ik wilde het aanvankelijk buiten de deur houden. Vond de bereidingstijd te lang. We gaan het 3 maanden proberen, zei ik. Dan maken we de balans op. Het werd een megasucces. Of neem onze aangeklede milkshakes, die we versieren met snoep en verse vruchten. Ideetje van de dames hier. Continu nieuwe dingen bedenken is een tweede natuur geworden. Een patatje en een frikadel blijven hetzelfde, al die bijzondere dingen maken je bedrijf bijzonder. Ons personeel vinden we ongelofelijk belangrijk. We investeren in opleiding. In 5 jaar tijd zijn hier 8 diploma’s behaald. Ik omarm jonge mensen die iets willen leren. Daar leer ik ook weer van. Inmiddels werken er 19 man bij ons. Onze toekomstvisie? Hier zijn we uitgebouwd. De beperking is hier ruimte. We hebben een optie op de overkant. Misschien een (afhaal) restaurant in de toekomst? Wie weet. Slow cooking is de toekomst, beleving het toverwoord. We doen er alles aan om mensen aan ons te binden.”

Wat Jan Willems verwacht van de ondernemersprijs, willen we tot slot weten. “Ik heb geen verwachtingen. Dat kan alleen maar een teleurstelling worden. Bart de Vries van het Wapen is ook genomineerd. Als hij wint, vind ik het ook leuk. Maar heel eerlijk: het liefst zou ik deze wedstrijd winnen. Ik hou nu eenmaal niet van verliezen. Het is dood of de gladiolen”, haha.