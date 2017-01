Heel even ijspret in Roden

RODEN – Het was niet heel lang, maar wel héél leuk. Woensdagmiddag ging tot veler verrassing de ijsbaan in Roden open. En dan (in principe) alleen voor kinderen. Die kans die IJsclub Roden bood, werd door heel veel kinderen met beide handen aangegrepen. De ijsvloer was dun en van wisselende kwaliteit, dat deerde de kids echter totaal niet. Zij schaatsten alsof ze nooit anders doen. De kleinsten zaten vooral op de slee en er werd zelfs even ijshockey gespeeld. Jammer dat de pret maar van korte duur was. Maar zoals een oud wijsgeer altijd zei: beter iets, dan niets.