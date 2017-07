Heel Roden op Piazza Alberto

RODEN – De weergoden zaten mee, het massaal toegestroomde publiek had er zin in: de opening van de Roder Albertsbaan, tegenwoordig door het leven als Piazza Alberto, beloofde spektakel. Het werd spektakel: Braziliaanse danseressen, muzikale optredens vanaf de muziekkoepel en lovende speeches van onder andere Reint-Jan Auwema, Emiel van der Heide (ook ingehuurd als aan-elkaar-kletser van het hele programma), vader Sjors, die bekend maakte de komende 3 jaar ieder jaar 10 mille in de kas van de Zakenkring te storten, Zakenkringvoorzitter Johan Hummel en gedeputeerde van de Provinciale Staten van Drenthe Henk Brink. Trots. Eén en al trots ademde Piazza Alberto vanmiddag. Van de ondernemers die jaren lang op het vinkentouw zaten om iets moois te maken van de desolate parkeerplaats, een trotse gemeente Noordenveld én vooral trotse inwoners van Roden. Tegelijkertijd met de opening wordt vandaag voor de allereerste keer het foodfestival ‘Roden Proeft’ gehouden. Het hele plein staat bomvol foodtrucks en tapperijen met de heerlijkste hapjes en drankjes. In ieder geval is nu al van een succes te spreken: een tjokvolle Piazza Alberto.