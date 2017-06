Heel veel inschrijvingen Spelweek Noordenveld

RODEN – Op dit moment staan kinderen in de rij bij Het Wapen van Drenthe om zich in te schrijven voor de spelweek. En het is razend druk, weet Ronald Uilenberg namens de organisatie te vertellen. “Zowel live als online lopen de inschrijvingen goed. Kinderen kunnen hier vanmiddag nog tot 17:00 uur terecht. Volgende week donderdag houden we van 18:00 tot 21:00 uur nog een inschrijfsessie bij het Wapen van Drenthe. En inschrijven via onze site kan natuurlijk ook.”

De Spelweek Noordenveld is van 28 augustus tot en met 1 september. Meer informatie is te vinden op: www.spelweeknoordenveld.nl