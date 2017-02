‘Heel veel mensen zijn eenzaam en willen graag contact’

Hulpdienst zoekt vrijwilligers in Peize

PEIZE – Welzijn in Noordenveld kent een Vrijwillige Hulpdienst. Hierbij zijn bijna tachtig vrijwilligers aangesloten. Opmerkelijk is dat die tachtig bijna allemaal uit Norg en Roden komen. Maar een vrijwilliger woont in Peize. ‘En dat nu we zien dat de hulpvragen ook uit Peize aan het toenemen zijn,’ laten Hanny Schoenmaker en Elly Pier weten.

Zij zijn samen met nog enkele vrijwilligers verbonden aan het VIP, wat staat voor Vrijwilligers Informatie Punt. Elke dag zijn deze vrijwilligers in het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden actief om vraag en aanbod van hulpvragen en vrijwilligers te koppelen. Welzijn in Noordenveld Jan Donkelaar geeft ondersteuning aan de vrijwilligers van de hulpdienst. ‘Onze vrijwilligers van de hulpdienst zijn zeer breed inzetbaar. Praktisch alle hulpvragen kunnen we goed wegzetten. Lukt dat niet, dan zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld Humanitas. Dat werkt heel goed,’ geeft Jan Donkelaar aan.

Er zijn tientallen van voorbeelden te noemen waarmee de vrijwilligers aan de slag kunnen. ‘Gezelschap houden, boodschappen doen, wandelen, een gesprekje aangaan, met de auto een ritje maken, ziekenhuisbezoek, de hond uitlaten, mee naar de winkel, een activiteit begeleiden en zo is er heel veel meer,’ aldus Elly Pier. ‘Ik ben zelf ook als vrijwilliger actief. Ik doe boodschappen voor een mevrouw. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het doen van boodschappen. Je maakt een praatje, drinkt thee, maakt de boodschappenlijst en helpt met in- en uitpakken. Veel mensen zijn eenzaam en dan maakt zo’n wekelijks bezoekje heel veel uit. Er is contact. We zien dergelijke vragen toenemen. Mantelzorgondersteuning neemt ook toe nu mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is soms alleen mogelijk met inzet van vrijwilligers. ‘De Vrijwillige Hulpdienst van WiN hoopt vooral dat er in Peize een aantal vrijwilligers opstaan die zich in willen zetten voor mensen uit de buurt. Men gaat voor 3 tot 6 opgaven. Hanny Schoenmaker: ‘Wanneer iemand zich opgeeft als vrijwilliger organiseren we een kennismakingsgesprek. Zo krijgen we ook inzicht bij welk soort bezoek en activiteit de vrijwilliger wil worden ingezet. Zo kunnen we vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. Want het is wel belangrijk dat er een klik ontstaat, we willen ook dat het de vrijwilliger iets goeds oplevert. Je moet als het ware beiden plezier hebben van het bezoekje of de activiteit. Dat onze manier van werken goed is, blijkt wel uit het gegeven dat we veel trouwe vrijwilligers hebben, sommigen al vele jaren lang.’

Wie eens een gesprekje wil met de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst kan terecht in het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden. Op de website van www.welzijninnoordenveld.nl staan alle openingstijden. Even bellen met WiN kan ook 050 317 6500.

Op de foto: Zittend Lies Knoop, Jannie Houwing, Staand Hanny Schoenmaker, Menzo Kingma Boltjes, Elly Pier, Hennie de Jonge, Trijnie Martens en Jan Donkelaar.