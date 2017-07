LEEK – Ook in Leek nam SKSG deel aan de landelijke Modderdag en getuige bovenstaande foto genoten de kinderen daar met volle teugen van. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Kinderen in binnen- en buitenland waren donderdag tegelijkertijd actief bezig met natuur. In Nederland ging met om 160.000 kinderen bij in totaal 3200 kinderopvanglocaties en scholen. IVN werkte ook aan de zeer geslaagde dag mee.