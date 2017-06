Heerlijke zondagse run!

RODEN – Roden stond zondag in het teken van de Run van Roden. Op zondag dus dit keer, en niet zomaar. Op zaterdag is er immers al zoveel te doen, zeker ook op sportief vlak. Honderden lopers – jong en oud -ervaren en net in training- deden mee aan de estafetterun, de halve marathon, de 1K Run of liepen gewoon zolang ze het volhielden. Onder hen een grote groep beginnende lopers die via clinics en met speels gemak zeven kilometer aflegden. Blij en trotse gezichten dus. En die zondag? Die beviel eigenlijk best.